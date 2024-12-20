¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ªÂæ½êÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¥³¥Ä
Àö¤¤Êª¤ÇËèÆü»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦Âæ½êÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¹¥¥ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@duskin.jp¡Ë¤¬Âæ½êÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂæ½êÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¥³¥Ä
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»È¤¤Êý¤Î¹©É×¤Ç¡Ä
¡ ÃæÀÀöºÞ¤ò»È¤¦
»ÔÈÎ¤Î¿©´ïÍÑÀöºÞ¤Ï¡¢Àö¾ôÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÃæÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀöºÞ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤È¤Î¤³¤È¡£ÉºÇòºÞ¡¢»ÀÀ¡¦¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÀöºÞ¤ÏÈò¤±¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¡£
¢ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤äÆé¤ÏÎä¤á¤Æ¤«¤éÀö¤¦
Ç®¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ÈÎä²½¤òÁá¤á¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬ÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
£ Ç®Åò¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤
¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î½ü¶Ý¤ÏÇ®Åò¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¤è¤¯¹Ê¤ê¡¢Ìó8mL¤ÎÂæ½êÍÑÀöºÞ¸¶±Õ¤òÁ´ÂÎ¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¡¢¼¡¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¡£
¤ »È¤Ã¤¿¸å¤Ï¡Ä
ÀöºÞ¤ä±ø¤ì¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤è¤¯Àö¤¤Î®¤·¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢Î©¤Æ¤ÆÊÝ´É¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©½ÐÍè¤ëÊýË¡¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Ê¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¢¦½ÐÅµ¡§¥À¥¹¥¥ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿Âæ½êÍÑ¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡