Í§¿Í¤Ï¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¡×¡¡±Ñ²¦»Ò¤Ë¿·¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¡Ê64¡Ë¤ÈÄ¹Ç¯Í§¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤À¤Ã¤¿µ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£±Ñ»æ¤Ï¡¢¤³¤Î¼Â¶È²È¤¬¸µ¼óÁê¤È¤âÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢À¯³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¦»Ò¤Ï²áµî¤ËÀÅªµÔÂÔµ¿ÏÇ¤â»ý¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¶È²È¤ÏÃæ¹ñ±ÀÆî¾ÊÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥ä¥ó¡¦¥Æ¥ó¥Ü»á¡£2002Ç¯¤ËÎ±³Ø¤Î¤¿¤áÅÏ±Ñ¤·¡¢¤½¤Î¸å±Ñ¹ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï¡ÖH6¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢16Æü¤Ë¼ÂÌ¾¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ó¥Ü»á¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤é²¦»Ò¤È¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¡¢ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¤Û¤É¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¡£¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤ä¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤Ë¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï²¦»Ò¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤ÆÅê»ñ³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¢¸Â¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¥ã¥á¥í¥ó¸µ¼óÁê¤ä¥á¥¤¸µ¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö¶É¤Ï¥Æ¥ó¥Ü»á¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¡£23Ç¯¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¹ñ¶Ø»ß½èÊ¬¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤ÇÃæ±ûÅý°ìÀïÀþ¹©ºîÉô¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£