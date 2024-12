macOSは記事作成時点でAppleシリコン搭載端末のみをサポートしており、AMDやIntelなどのx86チップを搭載したPCで使用することはできません。「OSX-PROXMOX」は、AMDやIntelのCPUを搭載したPCでもmacOSを実行できるようにするツールとして公開されています。GitHub - luchina-gabriel/OSX-PROXMOX: Voilà, install macOS on ANY Computer! This is really and magic easiest way!

https://github.com/luchina-gabriel/OSX-PROXMOXOSX-PROXMOXは、DebianベースのLinuxディストリビューションの1つである Proxmox VE をベースとしたサーバーシステムにmacOSをインストールして実行できるようにするためのツールです。通常、macOSはApple製のハードウェアでのみ動作しますが、このツールを使用することでProxmoxベースのシステム上でmacOSを実行することが可能になります。OSX-PROXMOXはmacOS High SierraからmacOS Sequoiaまで、幅広いmacOSバージョンをサポートしています。実装にはOpencoreブートローダーを使用し、Proxmox VEのバージョン7.0.XXから8.2.XXまでの環境で動作します。さらに、クラウド環境であるVultRでのインストールにも対応しています。インストールは非常にシンプルで、単一のコマンドラインで実行でき、Web UIからの設定も可能です。ただし、このツールは開発、学習、テスト目的での使用に限定されており、商用利用は想定されていません。使用にあたっては、いくつかの重要な要件と注意点があります。特にmacOS Monterey以降のバージョンでは、ホストマシンに正常に動作するTSC(タイムスタンプカウンター)が必要です。また、データの安全性を確保するためにバックアップを取ることが推奨され、インストール前にはGatekeeperを無効化する必要があります。実際にOSX-PROXMOXを使ってmacOSをインストールする様子が以下のムービー。Como instalar Hackintosh NEW WAY [virtualizado] com GPU, USB, Audio e Wifi/Bt em QUALQUER COMPUTADOR - YouTubeソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、通常のHackintoshと比べてOSX-PROXMOXはセットアップが大幅に簡単になるという点が評価されています。一方で、スクリプトが勝手にaptソースを変更することや、未確認のドメインからスクリプトを実行することへの懸念が示されています。特にProxmoxのエンタープライズリポジトリやCephリポジトリを削除する動作について批判的な意見が出ていました。