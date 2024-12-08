ÄÔ¿ÎÀ®»á¡¡¸µºÊ¡¦Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó»àµî¸å½é¤ÎXÅê¹Æ¡Ö¤¿¤À¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥Í¥Ã¥È¡Ö¸µµ¤½Ð¤·¤Æ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Çºî²È¤ÎÄÔ¿ÎÀ®»á¡Ê65¡Ë¤¬8Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µºÊ¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤¬6Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÎÍá¼¼¤Ç»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤ÆX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤ó¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤Ê¤é¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢´Ø·¸¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·Äã¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤éÅÜ¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤âÌµÍý¤·¤ÆÏÃ¤¹É¬Í×¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤â²æËý¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤µ¤ó¤Î»à¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ëÅê¹Æ¤ÎÆâÍÆ¤À¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤â¤´¼«°¦¤ò¡×¤Ê¤É¡¢¸µºÊ¤ÎÈáÊó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÄÔ»á¤Î¿´Ãæ¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï02Ç¯¤Ë·ëº§¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë°Ü½»¤·¡¢04Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£14Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£