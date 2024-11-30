【今夜放送】『ベストアーティスト2024』タイムテーブル 総勢35組が4時間生放送！
本日11月30日19時から4時間にわたり生放送される『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2024』（日本テレビ系）のタイムテーブルが発表。総勢35組のアーティストが出演する4時間の生放送となる。
【写真】＆TEAM、IMP.も！『ベストアーティスト2024』出演者イッキ見
2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、この1年を音楽で振り返る。
■全出演アーティスト：(11月29日AM７時00分時点、五十音順)
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m‐flo、＆TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King ＆ Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、SnowMan 、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド・ユカイ、Da‐iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey！ Say！ JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2024』は、日本テレビ系にて11月30日19時放送。
タイムテーブルは以下の通り。
『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2024』タイムテーブル
＜19時台＞
■＆TEAM「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」データ放送視聴者参加企画
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da‐iCE「CITRUS 〜 I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
ディズニーメドレー企画
■佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
■May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
■木村昴「アンダー・ザ・シー」
■ダイアモンド・ユカイ×King ＆ Prince「君はともだち」
■屋比久知奈「どこまでも〜How Far I’ll Go〜／ビヨンド〜越えてゆこう〜」
＜20時台＞
■IMP.「BAM‐BOO」
■m‐flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
＜21時台＞
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m‐flo×櫻井翔「come again」
■大塚 愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey！ Say！ JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
＜22時台＞
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King ＆ Prince「moooove!!」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」
【写真】＆TEAM、IMP.も！『ベストアーティスト2024』出演者イッキ見
2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、この1年を音楽で振り返る。
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m‐flo、＆TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King ＆ Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、SnowMan 、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド・ユカイ、Da‐iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey！ Say！ JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2024』は、日本テレビ系にて11月30日19時放送。
タイムテーブルは以下の通り。
『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2024』タイムテーブル
＜19時台＞
■＆TEAM「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」データ放送視聴者参加企画
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da‐iCE「CITRUS 〜 I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
ディズニーメドレー企画
■佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
■May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
■木村昴「アンダー・ザ・シー」
■ダイアモンド・ユカイ×King ＆ Prince「君はともだち」
■屋比久知奈「どこまでも〜How Far I’ll Go〜／ビヨンド〜越えてゆこう〜」
＜20時台＞
■IMP.「BAM‐BOO」
■m‐flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
＜21時台＞
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m‐flo×櫻井翔「come again」
■大塚 愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey！ Say！ JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
＜22時台＞
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King ＆ Prince「moooove!!」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」