·ÀÌó²ò½üÈ¯É½¤ÎNewJeans¡¢º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡¦³Ú¶Ê¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/11/28¡Û´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬11·î28Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½êADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡£º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¥Ï¥Ë¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
11·î14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎADOR¤ËÂÐ¤·¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢14Æü°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿NewJeans¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤òÉ½¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î24»þ¤ËÀ§Àµ¤òµá¤á¤¿´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢HYBE¤ÈADOR¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢24»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ADOR¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ø¥¤¥ó¡ÊHYEIN¡Ë¤¬¡Ö24»þ¤ò²á¤®¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÅöÊ¬¤ÏNewJeans¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬NewJeans¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÌ¾Á°¤òÊü´þ¤¹¤ë°Õ»×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤Î¾¦É¸¸¢¤À¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á5¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Æü¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ëÌ¾Á°¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤¨¤ë¸¢Íø¤Î³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å³§¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£¿Ê¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ³Î¤ËÊÖÅú¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¿Ê¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤¿Ë¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ïº£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNewJeans¥Ï¥Ë¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¢¡NewJeans¡¢º£¸å¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡¦³Ú¶Ê¸¢Íø¤Ë¸ÀµÚ
11·î14Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎADOR¤ËÂÐ¤·¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤Ê¤É¤òµá¤á¡¢14Æü°ÊÆâ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¤¹¤ëÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿NewJeans¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï5¿ÍÂ·¤Ã¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤òÉ½¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î24»þ¤ËÀ§Àµ¤òµá¤á¤¿´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¡¢HYBE¤ÈADOR¤Ë²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢24»þ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀìÂ°·ÀÌó²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Î¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å³§¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£¿Ê¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ³Î¤ËÊÖÅú¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¿Ê¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î²ñ¸«¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤¿Ë¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ïº£¸å¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û