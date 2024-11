トランプ氏再選後、一部のパブリッシャーは購読者増を達成し、選挙を契機にマーケティングや読者へのアプローチを活用した。



記事のポイントトランプ氏再選後、一部のパブリッシャーは購読者増を達成し、選挙を契機にマーケティングや読者へのアプローチを活用した。マーケターやパブリッシャーは、消費者の行動変化を的確に理解するための調査や投資不足を反省し、対応策を模索中。トランプ政権の規制緩和は、航空会社のジェットブルーのような企業にとって有利とされ、ビジネス環境の変化がブランドの姿勢に影響を与える可能性がある。

トランプ氏再選後の株価上昇を再考する

間違っていたのか

新政権下での勝者

米国の大統領選以来、広告業界は未来を占い、トランプ大統領の誕生がビジネスにとって何を意味するのかを正確に理解しようとしてきた。トランプ氏が続々と閣僚人事を発表し、次期政権を構築していくなかで、その姿はより鮮明になりつつある。たとえばトランプ氏は2024年11月14日、ワクチン懐疑派で製薬会社の広告を禁止するよう求めてきたロバート・F・ケネディ・ジュニア氏を保健福祉省長官に 指名した 米DIGIDAYポッドキャストの今回のエピソードでは、動画・オーディオのエグゼクティブエディターであるティム・ピーターソンとシニアマーケティングレポーターのキメコ・マッコイが、シニアマーケティングエディターのクリスティーナ・モンロスとシニアメディアレポーターのサラ・ガリオーネとともに、次期政権がパブリッシング、マーケティング、メディアに及ぼす波及効果について語った。以下は対談のハイライトだ。わかりやすくするために編集・要約してある。Subscribe: Apple Podcasts | Spotifyガリオーネ:2020年を思い出してほしい。大統領選(投票日は11月の第1月曜日の翌日の火曜日)の勝者が決まったのは、確か、土曜日だった。一方、今回は水曜日の朝までに、ドナルド・トランプ氏が大統領になることを誰もが知っていた。そのため、ある意味、一部のパブリッシャーにとっては、少し残念な結果となった。クレイジーなニュースサイクルが少なかったためだ。2020年当時、我々全員がただひたすら票の動きとその意味をチェックしていたのを覚えている。ただ、今回はそうではなかった。ガリオーネ:実に興味深いのは、私は気づいたのだが、大統領選が行われたが、今回、ドナルド・トランプ氏が次期大統領に指名されたのはかなり早くて、多くのパブリッシャーがその瞬間をマーケティングに利用したことだ。私は、多くの電子メールの送信、読者へのコミュニケーション、新サイトへのバナーなどで、読者に購読や寄付、入会を呼び掛けていることに気づいた。その言葉の多くは、そうしたパブリッシャーを支援するという内容で、これは実に興味深く、うまくいったようだった。ピーターソン:少なくとも一部のパブリッシャーにとってはそうだ。大統領選の翌日、スレート(Slate)は購読者数、有料購読者の数が大幅に増加したと報じている。ピーターソン:クリスティーナ(・モンロス)、あなたはマーケターやエージェンシーとよく話をしている。彼らはすでに、オーディエンスの行動の変化に対応しようとしているのだろうか?モンロス:これまで私が聞いたなかで一番多かったのは、彼らが間違っていたのか、消費者を理解しているのか、多くのパブリッシャーが間違えていたように、調査やその他のことにもっと投資すべきだったのではないかということへの強い思いだ。モンロス:まだ1週間ちょっとしか経っていないので、まだ何もないと思う。「予算をあっちに動かそう、こっちに動かそう」ということはまだない(と思う)。しかし、「どこが間違っているのだろうか? 我々は誰と、どのように話すべきなのだろうか?」という感覚はある。マッコイ:(企業規制に対して)緩い政権ならば、その空間にいることで利益を得ることができるため、(ブランドパーパスに関して)静かにしていたいと思うブランドがあるだろうと私は想像する。ピーターソン:ウォールストリート・ジャーナル(Wall Street Journal)は、主にマーケティングの幹部が講演するイベントを開催したばかりだ。ジェットブルー(JetBlue)のプレジデントもそこで話していた。トランプ政権が誕生し、ジェットブルーのプレジデントは、「規制が緩くなれば、それは我々にとって良いことだ」と言っていた。彼らは、バイデン大統領の消費者寄りの政策が、ジェットブルーのような航空会社にとっていかに負担が大きかったかを話していた。つまり、規制が緩くなれば、ジェットブルーはより顧客に優しくなれるということだ。ピーターソン:個人的には納得できない面はあるが、この幹部は、規制が少ない方がビジネスにとって良いと基本的に認めている人物だということだ。[原文:Digiday editors on Trump administration picks and the impact on the ad industry]Kimeko McCoy(翻訳:藤原聡美/ガリレオ、編集:戸田美子)