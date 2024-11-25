¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤¬¼Â»ÜÃæ¡ª

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï21Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¤Î¸ø¼°Web¥¹¥È¥¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐ¾Ý¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È³ä¤ê°ú¤«¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò2024Ç¯11·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë21»þ¤«¤é11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¡ÖiPhone 16 Pro¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖiPhone 12 Pro¡×¡ÊÇ§ÄêÃæ¸ÅÉÊ¡ÖSoftBank Certified¡×¡Ë¡¢¡ÖPixel 9 Pro¡×¡¢¡ÖPixel 9 Pro Fold¡×¡¢¡ÖAQUOS sense9¡×¡¢¡Ömotorola edge 50s pro¡×¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥¹¥Þ¥Û¡×¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖiPad¡ÊÂè9À¤Âå¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖiPad mini¡ÊÂè6À¤Âå¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¾ò·ï¤ÏiPhone 16 Pro¤ª¤è¤ÓiPhone 12 Pro¡ÊÇ§ÄêÃæ¸ÅÉÊ¡Ë¡¢Pixel 9 Pro¡¢Pixel 9 Pro Fold¡¢AQUOS sense9¡¢motorola edge 50s pro¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¡ÊMNP¡Ë¤Þ¤¿¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖY!mobile¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖLINEMO¡×¤«¤é¤ÎÈÖ¹æ°Ü¹Ô¡¢¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏMNP¤Þ¤¿¤ÏY!mobile¤ª¤è¤ÓLINEMO¤«¤é¤ÎÈÖ¹æ°Ü¹Ô¡¢¿·¤·¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤Î·ÀÌó¡¢iPad¡ÊÂè9À¤Âå¡Ë¤ª¤è¤ÓiPad mini¡ÊÂè6À¤Âå¡Ë¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤ÈÖ¹æ¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¤È¤â¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Î¤³¤È¡£

¤Ê¤ª¡¢Â¾¤Î¡Ö3GÇã¤¤ÂØ¤¨¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ä¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×³ä¡×¡¢¡ÖU22¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×³ä¡×¤È¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¾ò·ï½ñ¡Ê https://www.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/mobile/campaigns/list/blackfriday-timesale/blackfriday-timesale.pdf ¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£



µ¡¼ïËÜÂÎ²Á³Ê¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë³ä
¡Ê³ä°ú³Û¡Ë		ÈÎÇä²Á³Ê
iPhone 16 Pro128GB188,640±ß¡Ý31,800±ß156,840±ß
256GB218,160±ß¡Ý31,800±ß186,360±ß
512GB254,160±ß¡Ý31,800±ß222,360±ß
1TB288,000±ß¡Ý31,800±ß256,200±ß
iPhone 12 Pro
¡ÊÇ§ÄêÃæ¸ÅÉÊ¡Ë		128GB57,120±ß¡Ý26,400±ß30,720±ß
256GB60,000±ß¡Ý26,400±ß33,600±ß
Pixel 9 Pro128GB183,600±ß¡Ý31,800±ß151,800±ß
256GB201,600±ß¡Ý31,800±ß169,800±ß
512GB226,800±ß¡Ý31,800±ß195,000±ß
Pixel 9 Pro Fold256GB306,000±ß¡Ý31,800±ß274,200±ß
AQUOS sense9128GB69,840±ß¡Ý26,400±ß43,440±ß
motorola edge 50s pro256GB31,824±ß¡Ý21,984±ß9,840±ß
¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¥¹¥Þ¥Û128GB36,864±ß¡Ý21,984±ß14,880±ß
iPad¡ÊÂè9À¤Âå¡Ë64GB78,480±ß¡Ý39,120±ß39,360±ß
iPad mini¡ÊÂè6À¤Âå¡Ë64GB116,640±ß¡Ý43,872±ß72,768±ß
256GB144,000±ß¡Ý43,872±ß100,128±ß


µ­»ö¼¹É®¡§memn0ck


¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ´ØÏ¢µ­»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¼Â»Ü¤Î¤´°ÆÆâ | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë Åö¼Ò»ØÄê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó | ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× | ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯