Á°ß·Í§ºî»á¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ÇË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð
°áÎàÄÌÈÎÂç¼êZOZO¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±¼Ò¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï20Æü¤«¤éÅÅµ¤¡¢¥¬¥¹¡¢¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ¡¢¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ï»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¼Ò¤ÎÌ¤¸ø³«³ô¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡Ö¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ß·»á¤Ï21Æü¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡ÖÈðëîÃæ½ý¡¦Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡¦¶ÈÌ³Ë¸³²¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¸þ¤ÇË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£²±Â¬¤Ë´ð¤Å¤¯¸í¾ðÊó¤ä»äÅª¸«²ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åö¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤·¤¿¤ê¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±ÍÍ¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â³¤¯¥Ý¥¹¥È¤Ç¡ÖÀµÅö¤ÊÈãÈ½¤Ï¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²æ¡¹¤Ë¤Ïµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÈãÈ½Åª¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¡¢ËÍ¤ÈÄ¾ÀÜµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¡¢X¾å¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¸ø³«Æ¤ÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ËÍ¤¬¥¨¥´¥µ¤Ê¤É¤·¤Æ¤¶¡¼¤Ã¤È¸«¤ë¸Â¤ê¡¢³ô¤Ë¤Á¤ç¤¤¾Ü¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ÎÈãÈ½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¸«Åö°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤«¤é¤¯¤ë¸í¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤Ø¤ÎÃæ½ý¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥«¥Ö¥¢¥ó¥É¤ÏCM¤Ê¤É¤âÎ®¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Ï¥ê¥×Íó¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£