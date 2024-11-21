»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°3»àµå¼õ¤±µå¾ìÁûÁ³¡¡·ª¸¶¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¡Ä°ìÉô¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤â
·ª¸¶¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï21Æü¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²ó WBSC ¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë1¥¤¥Ë¥ó¥°3»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ßÌåÀä¡£µå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó1»à¤Ç¤Þ¤º¤ÏºäÁÒ¾¸ãÊá¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¥É¥¥¥ë¡¼¥ê¡¼¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±¤¿¡£Â³¤¯1ÈÖ¤Î·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡ÊDeNA¡Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¥ß¥ë¥º¤¬ºÆ¤Ó»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê¹Åç¡Ë¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬3ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢2»à»°ÎÝ¤Çº£ÅÙ¤Ï¥Ó¥å¡¼¤¬·ª¸¶¤ËÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡·ª¸¶¤ÏÅÝ¤ì¹þ¤ß¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°3¤Ä¤Î»àµå¤Ëµå¾ì¤ÏÁûÁ³¡£°ìÉô¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï17Æü¤Î¥¥å¡¼¥ÐÀï¤ÇÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤«¤é»àµå¤ò¼õ¤±ÅÓÃæ¸òÂå¡£Íâ18Æü¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÀï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥ä¥ê¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ª¸¶¤Ï¼«¤é°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢8²ó¤Î¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë