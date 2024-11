BLACKPINK ロゼ＆ブルーノ・マーズ「2024 MAMA AWARDS」出演決定！大阪で「APT.」世界初パフォーマンス披露

「2024 MAMA AWA RDS」の開催がいよいよ目前! 日本時間11月22日( アメリカ 現地時間21日)に アメリカ ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで幕を開け、その熱気を引き継いで同日22日と23日に日本の 京セラ ドーム大阪でリレーで行われる「2024 MAMA AWA RDS」への期待が日に日に高まっている中、爆発的なシンド ローム の主人公Bruno MarsとROSÉ(ロゼ/ BLACKPINK )がラインナップに名を連ねた。

修飾語が必要のない世界的なポップスターであるBruno Marsは「Just the Way You Are」「Marry You」「Uptown Funk」「That's What I Like」など、タイトルだけでも口ずさみたくなるような数々のヒット曲を生み出したアーティストで、シンガーソングライター兼プロデューサーとしても活発な活動を続けている。また、 K-POP を超え、グローバルアーティストとしての地位を確立したロゼは、ソロアーティストとしての活動でも Spotify チャート制覇はもちろん、 K-POP 女性ソロアーティスト1億ストリーミング最速突破など、目覚ましい記録を積み重ねている。12月6日(金)には、全曲作詞・作曲に参加した初のフルアルバム「rosie」のリリースを控えている。そんな中、Bruno Marsとロゼは、ロゼの正式カムバックを控えて発売された先行公開シングル「APT.」をリリース。 韓国 国内音源チャートの最上位はもちろん、 アメリカ Billboardチャートと イギリス Officialシングルチャートなどグローバルチャートまで席巻し、突風を巻き起こしている。軽快なメロディーと共に全世界に「アパートゲーム」を楽しむ姿はもちろん、ウィットに富んだ映像美に満ちたミュージックビデオも大きな愛を受けただけに、彼らが「2024 MAMA AWA RDS」でどのようなステージを披露するのか期待が高まる。Bruno Marsとロゼは、「2024 MAMA AWA RDS」初日となる11月22日(金)に出演する。

■イベント情報

「2024 MAMA AWARDS」

放送:CS放送Mnet Japan

配信:動画配信サービス「Mnet Smart+」



【放送日時(予定)】

◆11月22日(金)

会場:アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター

レッドカーペット(字幕なし):9:00〜(予定)Mnet Smart+無料配信

授賞式:12:00〜(予定)



会場:京セラドーム大阪

レッドカーペット:16:00〜(予定)

授賞式:18:00〜(予定)



◆11月23日(土)

会場:京セラドーム大阪

レッドカーペット:13:00〜(予定)

授賞式:15:00〜(予定)



※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペットはCS放送Mnet での放送予定はございません。

※アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターのレッドカーペット以外は全て有料加入(CS放送Mnet及び動画配信サービスMnet Smart+)が必須です。

※Mnet Japan日本語字幕つきにて放送予定です ※放送配信日時・内容が都合により予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください



