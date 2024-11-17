¡Ú¥Þ¥¤¥ëCS¡ÛÃÄÌî¤ÎÁá¤¹¤®¥¬¥Ã¥Ä¤Ë²áÂÕ¶â5Ëü±ß¡¡¡Ö·è¾¡Àþ¼êÁ°¤Ç5´°Êâ¤Û¤ÉÅ¬ÀÚ¤Êµ³¾è»ÑÀª¤ò¤È¤é¤º¡×
¡¡¡þG1¡¦¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2024Ç¯11·î17Æü¡¡µþÅÔ¼Ç1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´6¡áÃÓ¹¾¡Ë¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ê±þ¤¨È´·²¤ËÄ¾Àþ¤ò¸þ¤¯¤È¡¢¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë´°¾¡¡£²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤¿ÃÄÌî¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Æ¹â¡¹¤Èº¸¼ê¤òÅ·¤ËÆÍ¤¤¢¤²¤¿¡£
¡¡JRA¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿13ÈÖ¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Îµ³¼êÃÄÌîÂçÀ®¤Ï¡¢·è¾¡Àþ¼êÁ°¤Ç5´°Êâ¤Û¤ÉÅ¬ÀÚ¤Êµ³¾è»ÑÀª¤ò¤È¤é¤º¤ËÆþÀþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µ³¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃí°ÕµÁÌ³¤òÂÕ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ²áÂÕ¶â5Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÃÄÌî¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤¬Áá¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡14Ç¯¤ÎG1¹â¾¾µÜµÇ°¤Ç¤Ï¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿M¡¦¥Ç¥à¡¼¥í¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¼ê¹Ë¤òÎ¥¤·¤ÆÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ë¡ÈÈô¹Ôµ¡¥Ý¡¼¥º¡É¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²áÂÕ¶â10Ëü±ß¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢§¥Þ¥¤¥ëCS¡¡84Ç¯¤ÎÈÖÁÈ²þÊÔ¤È¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢½©¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦¤ò·è¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Þ¥¤¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¤Ï°ÂÅÄµÇ°¡¢½©¤Ï¤³¤³¤¬ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£