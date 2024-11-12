【投票結果】第53回三井ゴールデン・グラブ賞

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◆ 「第53回三井ゴールデン・グラブ賞」

　発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。

　選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。

☆選考対象となるプレイヤーの資格

・投　手＝規定投球回数以上投球していること、またはチーム試合数の1/3以上登板。

・捕　手＝チーム試合数の1/2以上に捕手として出場。

・内野手＝チーム試合数の1/2以上に1つのポジションの守備についていること。

・外野手＝チーム試合数の1/2以上に外野手として出場。

※本年度のチーム試合数の1/3以上は47試合以上、1/2以上は71試合以上となります。

◆ セ・リーグ（有効投票数298）

▼ 投手

93票　菅野智之

86票　東 克樹

28票　森下暢仁

24票　戸郷翔征

14票　山粼伊織

13票　村上頌樹

11票　郄橋宏斗

7票　大竹耕太郎

6票　才木浩人

6票　床田寛樹

4票　小笠原慎之介

3票　大瀬良大地

1票　高梨雄平

1票　R.マルティネス

1票（該当者なし）

▼ 捕手

217票　山本祐大

31票　岸田行倫

28票　中村悠平

6票　梅野隆太郎

3票　坂倉将吾

1票　加藤匠馬

12票（該当者なし）

▼ 一塁手

189票　岡本和真

59票　大山悠輔

21票　オースティン

20票　オスナ

9票（該当者なし）

▼ 二塁手

232票　吉川尚輝

47票　 菊池涼介

7票　　田中幹也

6票　　牧秀悟

3票　　中野拓夢

2票　　山田哲人

1票　（該当者なし）

▼ 三塁手

168票　坂本勇人

49票　宮粼敏郎

46票　小園海斗

12票　村上宗隆

2票　福永裕基

21票　（該当者なし）

▼ 遊撃手

218票　矢野雅哉

67票　 長岡秀樹

5票　　門脇 誠

3票　　木浪聖也

2票　　村松開人

3票　（該当者なし）

▼ 外野手

211票　秋山翔吾

190票　岡林勇希

187票　近本光司

137票　丸 佳浩

81票　桑原将志

13票　森下翔太

10票　梶原昂希

10票　細川成也

7票　野間峻祥

5票　丸山和郁

4票　佐野恵太

4票　サンタナ

2票　西川遥輝

1票　前川右京

32票（該当者なし）

◆ パ・リーグ（有効投票数259）

▼ 投手

76票　モイネロ

75票　小島和哉

54票　伊藤大海

42票　有原航平

3票　山粼福也

3票　武内夏暉

2票　加藤貴之

1票　鈴木昭汰

1票　岸孝之

1票　隅田知一郎

1票　今井達也

▼ 捕手

197票　甲斐拓也

38票　若月健矢

12票　佐藤都志也

10票　田宮裕涼

1票　古賀悠斗

1票（該当者なし）

▼ 一塁手

176票　山川穂高

22票　ソト

21票　鈴木大地

3票　Ａ.マルティネス

37票（該当者なし）

▼ 二塁手

156票　小深田大翔

35票　外崎修汰

27票　牧原大成

16票　上川畑大悟

6票　小川龍成

1票　藤岡裕大

18票（該当者なし）

▼ 三塁手

217票　栗原陵矢

18票　宗佑磨

7票　中村奨吾

4票　郡司裕也

2票　浅村栄斗

11票（該当者なし）

▼ 遊撃手

145票　源田壮亮

95票　今宮健太

10票　紅林弘太郎

5票　村林一輝

2票　水野達稀

2票　友杉篤輝

▼ 外野手

220票　辰己涼介

219票　周東佑京

211票　万波中正

34票　小郷裕哉

27票　岡大海

20票　近藤健介

19票　松本 剛

15票　西川愛也

4票　藤原恭大

2票　荻野貴司

2票　郄部瑛斗

2票　西川龍馬

1票　五十幡亮汰

1票（該当者なし）