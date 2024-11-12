【投票結果】第53回三井ゴールデン・グラブ賞
◆ 「第53回三井ゴールデン・グラブ賞」
発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。
選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。
☆選考対象となるプレイヤーの資格
・投 手＝規定投球回数以上投球していること、またはチーム試合数の1/3以上登板。
・捕 手＝チーム試合数の1/2以上に捕手として出場。
・内野手＝チーム試合数の1/2以上に1つのポジションの守備についていること。
・外野手＝チーム試合数の1/2以上に外野手として出場。
※本年度のチーム試合数の1/3以上は47試合以上、1/2以上は71試合以上となります。
◆ セ・リーグ（有効投票数298）
▼ 投手
93票 菅野智之
86票 東 克樹
28票 森下暢仁
24票 戸郷翔征
14票 山粼伊織
13票 村上頌樹
11票 郄橋宏斗
7票 大竹耕太郎
6票 才木浩人
6票 床田寛樹
4票 小笠原慎之介
3票 大瀬良大地
1票 高梨雄平
1票 R.マルティネス
1票（該当者なし）
▼ 捕手
217票 山本祐大
31票 岸田行倫
28票 中村悠平
6票 梅野隆太郎
3票 坂倉将吾
1票 加藤匠馬
12票（該当者なし）
▼ 一塁手
189票 岡本和真
59票 大山悠輔
21票 オースティン
20票 オスナ
9票（該当者なし）
▼ 二塁手
232票 吉川尚輝
47票 菊池涼介
7票 田中幹也
6票 牧秀悟
3票 中野拓夢
2票 山田哲人
1票 （該当者なし）
▼ 三塁手
168票 坂本勇人
49票 宮粼敏郎
46票 小園海斗
12票 村上宗隆
2票 福永裕基
21票 （該当者なし）
▼ 遊撃手
218票 矢野雅哉
67票 長岡秀樹
5票 門脇 誠
3票 木浪聖也
2票 村松開人
3票 （該当者なし）
▼ 外野手
211票 秋山翔吾
190票 岡林勇希
187票 近本光司
137票 丸 佳浩
81票 桑原将志
13票 森下翔太
10票 梶原昂希
10票 細川成也
7票 野間峻祥
5票 丸山和郁
4票 佐野恵太
4票 サンタナ
2票 西川遥輝
1票 前川右京
32票（該当者なし）
◆ パ・リーグ（有効投票数259）
▼ 投手
76票 モイネロ
75票 小島和哉
54票 伊藤大海
42票 有原航平
3票 山粼福也
3票 武内夏暉
2票 加藤貴之
1票 鈴木昭汰
1票 岸孝之
1票 隅田知一郎
1票 今井達也
▼ 捕手
197票 甲斐拓也
38票 若月健矢
12票 佐藤都志也
10票 田宮裕涼
1票 古賀悠斗
1票（該当者なし）
▼ 一塁手
176票 山川穂高
22票 ソト
21票 鈴木大地
3票 Ａ.マルティネス
37票（該当者なし）
▼ 二塁手
156票 小深田大翔
35票 外崎修汰
27票 牧原大成
16票 上川畑大悟
6票 小川龍成
1票 藤岡裕大
18票（該当者なし）
▼ 三塁手
217票 栗原陵矢
18票 宗佑磨
7票 中村奨吾
4票 郡司裕也
2票 浅村栄斗
11票（該当者なし）
▼ 遊撃手
145票 源田壮亮
95票 今宮健太
10票 紅林弘太郎
5票 村林一輝
2票 水野達稀
2票 友杉篤輝
▼ 外野手
220票 辰己涼介
219票 周東佑京
211票 万波中正
34票 小郷裕哉
27票 岡大海
20票 近藤健介
19票 松本 剛
15票 西川愛也
4票 藤原恭大
2票 荻野貴司
2票 郄部瑛斗
2票 西川龍馬
1票 五十幡亮汰
1票（該当者なし）
発足は1972年にダイヤモンドグラブ賞としてスタート。1986年に三井ゴールデン・グラブ賞という現在の名称に変更となった。
選考については、新聞社、通信社、テレビ局、ラジオ局のプロ野球担当記者として5年以上にわたり現場での取材を主に担当している記者の投票により決定する。
☆選考対象となるプレイヤーの資格
・投 手＝規定投球回数以上投球していること、またはチーム試合数の1/3以上登板。
・内野手＝チーム試合数の1/2以上に1つのポジションの守備についていること。
・外野手＝チーム試合数の1/2以上に外野手として出場。
※本年度のチーム試合数の1/3以上は47試合以上、1/2以上は71試合以上となります。
◆ セ・リーグ（有効投票数298）
▼ 投手
93票 菅野智之
86票 東 克樹
28票 森下暢仁
24票 戸郷翔征
14票 山粼伊織
13票 村上頌樹
11票 郄橋宏斗
7票 大竹耕太郎
6票 才木浩人
6票 床田寛樹
4票 小笠原慎之介
3票 大瀬良大地
1票 高梨雄平
1票 R.マルティネス
1票（該当者なし）
▼ 捕手
217票 山本祐大
31票 岸田行倫
28票 中村悠平
6票 梅野隆太郎
3票 坂倉将吾
1票 加藤匠馬
12票（該当者なし）
▼ 一塁手
189票 岡本和真
59票 大山悠輔
21票 オースティン
20票 オスナ
9票（該当者なし）
▼ 二塁手
232票 吉川尚輝
47票 菊池涼介
7票 田中幹也
6票 牧秀悟
3票 中野拓夢
2票 山田哲人
1票 （該当者なし）
▼ 三塁手
168票 坂本勇人
49票 宮粼敏郎
46票 小園海斗
12票 村上宗隆
2票 福永裕基
21票 （該当者なし）
▼ 遊撃手
218票 矢野雅哉
67票 長岡秀樹
5票 門脇 誠
3票 木浪聖也
2票 村松開人
3票 （該当者なし）
▼ 外野手
211票 秋山翔吾
190票 岡林勇希
187票 近本光司
137票 丸 佳浩
81票 桑原将志
13票 森下翔太
10票 梶原昂希
10票 細川成也
7票 野間峻祥
5票 丸山和郁
4票 佐野恵太
4票 サンタナ
2票 西川遥輝
1票 前川右京
32票（該当者なし）
◆ パ・リーグ（有効投票数259）
▼ 投手
76票 モイネロ
75票 小島和哉
54票 伊藤大海
42票 有原航平
3票 山粼福也
3票 武内夏暉
2票 加藤貴之
1票 鈴木昭汰
1票 岸孝之
1票 隅田知一郎
1票 今井達也
▼ 捕手
197票 甲斐拓也
38票 若月健矢
12票 佐藤都志也
10票 田宮裕涼
1票 古賀悠斗
1票（該当者なし）
▼ 一塁手
176票 山川穂高
22票 ソト
21票 鈴木大地
3票 Ａ.マルティネス
37票（該当者なし）
▼ 二塁手
156票 小深田大翔
35票 外崎修汰
27票 牧原大成
16票 上川畑大悟
6票 小川龍成
1票 藤岡裕大
18票（該当者なし）
▼ 三塁手
217票 栗原陵矢
18票 宗佑磨
7票 中村奨吾
4票 郡司裕也
2票 浅村栄斗
11票（該当者なし）
▼ 遊撃手
145票 源田壮亮
95票 今宮健太
10票 紅林弘太郎
5票 村林一輝
2票 水野達稀
2票 友杉篤輝
▼ 外野手
220票 辰己涼介
219票 周東佑京
211票 万波中正
34票 小郷裕哉
27票 岡大海
20票 近藤健介
19票 松本 剛
15票 西川愛也
4票 藤原恭大
2票 荻野貴司
2票 郄部瑛斗
2票 西川龍馬
1票 五十幡亮汰
1票（該当者なし）