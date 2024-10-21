ÄÔ´õÈþ¡¢´¨¤¯¤Ê¤ê»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö³§ÍÍÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬20Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£´¨¤¯¤Ê¤ê»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾É¾õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÄÔ¤Ï¡Ö¤ª»¶Êâ¤¬¤Æ¤éCiel Amour¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¿¤è¡×¤ÈÊì¿Æ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹¡ØCiel Amour¡Ù¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¥Ý¥Æ¥È¤È¥Ê¥²¥Ã¥È¤ò¿©¤Ù¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£µ¢¤ê¤Ï¸ø±à¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¤«¤Ê¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¯¤·¤ã¤ß¤¬ »ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö³§ÍÍÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ï¾ÆÆù¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È³°¿©¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö³§¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¾ÆÆù¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤ÅòÁ¥ ¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ªÉÛÃÄ¤Ëin ¹¬¤»²á¤®¤ë¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£