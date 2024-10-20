¡ÚAmazon¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡ÛSD¥«¡¼¥É¡¦microSD¡¦SSD¤Ê¤É¤¬ºÇÂç40%¥ª¥Õ¤Ë

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KIOXIA(¥¥ª¥¯¥·¥¢) µìÅì¼Ç¥á¥â¥ê microSD 128GB UHS-I Class10 (ºÇÂçÆÉ½ÐÂ®ÅÙ100MB/s) Nintendo SwitchÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ ¹ñÆâ¥µ¥Ý¡¼¥ÈÀµµ¬ÉÊ ¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú5Ç¯ KLMEA128G
1,280±ß ¢ª 1,088±ß¡Ê15%¥ª¥Õ¡Ë
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KIOXIA¡Ê¥¥ª¥¯¥·¥¢¡Ë¤ÎÆâÂ¢SSD ÍÆÎÌ1TB
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Crucial¡Ê¥¯¥ë¡¼¥·¥ã¥ë¡Ë¤ÎÆâÂ¢SSD ÍÆÎÌ500GB
Crucial(¥¯¥ë¡¼¥·¥ã¥ë) P3plus 500GB 3D NAND NVMe PCIe4.0 M.2 SSD ºÇÂç5000MB/ÉÃ CT500P3PSSSD8JP ¥á¡¼¥«¡¼5Ç¯ÊÝ¾Ú ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹ÉÊ
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¥¥ª¥¯¥·¥¢ KIOXIA SSD ³°ÉÕ¤± 1TB USB3.2 Gen2 ºÇÂçÆÉ½ÐÂ®ÅÙ 1,050MB/ÉÃ ¡Ú iPhone 15 / 15 Pro / PS4 / PS5 Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß ¡Û ¹ñ»º3¼¡¸µ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êÅëºÜ ÂÑ¾×·â ¥¢¥ë¥ßãþÂÎ ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥ÉÊÝ¸î EXCERIA PLUS ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë SSD-PKP1.0U3-B/N
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¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼ SSD ³°ÉÕ¤± 500GB Ä¶¾®·¿ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë PS5/PS4ÂÐ±þ(¥á¡¼¥«¡¼Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ) USB3.2Gen1 ¥Ö¥é¥Ã¥¯ SSD-PUT500U3-B/N
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