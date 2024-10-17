¡Ö¥³¥ì¤Çñ»Ò¿©¤Ù¤¿¤éÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¡¡¢ªÇúÃÂ¤·¤¿àÆÃÀ½¤¿¤ìá¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¡Öº½¡©¡×¡Ö¥¢¥êÉâ¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
ÈþÌ£¤·¤¯ñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¿¥ì¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿......¡£
¤½¤ó¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öñ»Ò¤ò¿Ý¥³¥·¥ç¥¦¤ÈÂçÍÕ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤éÈþÌ£¤·¤¤¤Ï¤º¤È»×¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¤é¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸ø±à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¸¶»Ï¿Í¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
2024Ç¯10·î14Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ±Èý¡Ê¡÷mayuge_hoshi¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦Òì¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î²èÁü¡£
±ÕÂÎ¤Ï¤ª¿Ý¡¢¤½¤³¤ËÉâ¤«¤Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥Ä¥Ö¥Ä¥Ö¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¥³¥·¥ç¥¦¡¢¿»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçÍÕ......¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸ø±à¤Çºî¤Ã¤¿"¥¢¥ì"¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤¦¡¢¿å¤äº½¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ê¤ó¤«¤Çºî¤Ã¤¿¸¶»Ï¿Í¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡¢¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤ÆÎÁÍý¤Î1»®¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï...
15Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Åê¹Æ¼Ô¤ÎÀ±Èý¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤ä¤±¤Ë¸«´·¤ì¤¿1»®¤¬ÇúÃÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢14ÆüÌë¤Î¤³¤È¡£
²¿¤À¤«¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Àµ¿¿ÀµÌÃ¡¢¤ª¿Ý¤È¥³¥·¥ç¥¦¡¢ÂçÍÕ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿"¥¿¥ì"¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤³¤Î¥¿¥ì¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¥â¥Î¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï......¡£
¡ÖÎäÅà¤ÎÀ¸Õªñ»Ò¤Ë¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ËÁÛÁü¤É¤ª¤ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ±Èý¤µ¤ó¡Ë
²¿¤À¤«²û¤«¤·¤¤µ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦À±Èý¤µ¤ó¤Î¼«²ÈÀ½¥¿¥ì¤Ï¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢6Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê16ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸¶»Ï¿Í¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¡£³Î¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Öµ²±¤Ë¤¢¤ë¤Ê¡¢»ä¤â¤³¤ó¤Ê¤Îºî¤Ã¤¿¡×
¡ÖÍÕ¤Ã¤Ñ¤Èº½¤È¿å...¡©¡×
¡Ö¥¢¥êÉâ¤¤¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÈþÌ£¤·¤¤¤ªº½¾ì¡×