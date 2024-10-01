¡ÖÁ´°÷ÂáÊá¡×¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂáÊá¡×ËÒ¸¶½¨¼ùµÄ°÷¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤Ø¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡ÄµìÅý°ì¶µ²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÀÊ ¡È±£ÊÃ¡É µ¿ÏÇ¤â
ËÒ¸¶½¨¼ùµÄ°÷¡Ê¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡10·î1Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤¬¡¢ÅÞ»ÍÌò¤È¿·Æâ³Õ¤Î¿ÍÁª¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ë¡Ì³Âç¿Ã¤À¡£
¡ÖËÒ¸¶½¨¼ù½°±¡µÄ°÷¤¬¡¢½éÆþ³Õ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÒ¸¶»á¤Ï¡¢2005Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤Ç¸½ºß5´ü¤á¡£½éÅöÁª¤ò·è¤á¤¿2005Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ò´Þ¤á¡¢·×6ÅÙ¡¢ºë¶Ì5¶è¤«¤é½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®Áªµó¶è¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÅöÁª¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢ÅöÁª¤·¤¿5²ó¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈæÎã¤Ç¤ÎÉü³èÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¤ÇÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯ÉûÂç¿Ã¤ä·ÐºÑ»º¶ÈÉûÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£Àè¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÒ¸¶»á¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ôº£²ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÁª¼ê¤ËÈðëîÃæ½ý¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´°÷ÂáÊá¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²á·ã¤ÊÊª¸À¤¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£X¾å¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ô¡ôËÒ¸¶½¨¼ù¤òÍîÁª¤µ¤»¤è¤¦¡Õ¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡ËÒ¸¶»á¤Ï¡¢2023Ç¯7·î13Æü¡¢Á°Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ryuchell¤µ¤ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡Ô¤ê¤å¤¦¤Á¤§¤ë¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤«¤é¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Twitter¤äSNS¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¤·¤ÆÉî¿«ºáÅù¤Î·ºË¡ÈÈ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¼Ô¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×ÂáÊá¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ
¡¡¤È¥Ý¥¹¥È¡£2021Ç¯11·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô·ÃÈæ¼÷±Ø¤Ç¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤Ë¤è¤êÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¼Ö¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤ÈËÜÅö¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ¸µ¤µ¤¤¤¿¤Þ¤Ç¤Î¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²ñ¹ç¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¡£¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤Ð¿ÍÌ¿·Ú»ë¤È¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Åê¹Æ¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÒ¸¶»á¤ÎË¡Áêµ¯ÍÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Âô°ìÏº½°±¡µÄ°÷¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£9·î30Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔÉáÄÌ¡¢¡Ö¿Í¿È»ö¸Î¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ä°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤ª¤·¤Þ¤¤¡£¤à¤·¤í¿Í´ÖÀ¤ÎÌäÂê¡£º£²ó¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤òË¡Ì³Âç¿Ã¤ËÅÐÍÑ¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢¸·¤·¤¯»ØÃÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ê¤ó¤À¤«¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ëÌ¾Á°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤ÏÌÂÏÇ¤À¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¿ÍÊÂ¤ß¤ÎÁÇËÑ¤Ê´¶ÁÛ¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÌ¿¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Ë¡Ì³Âç¿Ã¡¡¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ô¤³¤ó¤Ê»ö¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ëËÒ¸¶½¨¼ùµÄ°÷¤¬¼¡¤ÎË¡Ì³Âç¿Ã¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¹¤®¡Õ
¡ÔÈðëîÃæ½ý¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×ÂáÊá¤¹¤Ù¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎËÒ¸¶½¨¼ùÀèÀ¸¡¢Ë¡Áê¤Ø¡¦¡¦¡¦Ã¼Åª¤Ë¿½¤·¾å¤²¤Æ¡¢Ë¡¤Ø¤ÎÍý²ò¤Þ¤¿¤ÏÂº½Å¤ò·ç¤¤¤Æ¡¢Å¬À¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÒ¸¶»á¤Ë¤ÏÊÌ¤Îµ¿ÏÇ¤â¤¢¤ë¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËËÒ¸¶»á¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤ò ¡È±£ÊÃ¡É ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÒ¸¶»á¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2021Ç¯6·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤Î¡Ö»ÔÌ±²ñ´Û¤ª¤ª¤ß¤äÂç¥Û¡¼¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö½ËÊ¡·ëº§¤È´õË¾Á°¿ÊÂç²ñ2021¡¡in ºë¶Ì¡×¡Ê¼çºÅ¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡¦À¾ºë¶Ì¶µ¶è¡Ë¤À¡£
¡ÖËÒ¸¶µÄ°÷¤Ï¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¼°¼¡Âè¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´Ä¶Éô²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³ÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¡¢Áªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÏÃÂê¤Ë¤¢¤²¡¢¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ªÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì1¶èÁª½Ð¤ÎÂ¼°æ½¨¼ùµÄ°÷¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼°æµÄ°÷¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î ¡ÈÅÀ¸¡¡É ¤ËÀµÄ¾¤Ë¿½¹ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢»áÌ¾¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎËÒ¸¶µÄ°÷¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½ÐÀÊ¼Ô¤Î1¿Í¡Ë
¡¡ËÒ¸¶»á¤ÎÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÒ¸¶»á¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤È´Ø·¸¤¹¤ë»ñÎÁ¤ÎÇË´þ¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÞ¤Î ¡ÈÅÀ¸¡¡É ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÒ¸¶µÄ°÷¤Ï¡Ø½ÐÀÊ¤ä½ËÅÅ¤Ê¤É½Ð¤·¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£TICAD¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤¹¤Ù¤ÆÀººº¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊTICAD¤Ï2022Ç¯8·î27¡¦28Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤Î¤³¤È¡Ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢TICAD¸å¡¢2022Ç¯9·î8Æü¤Ë·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡»öÌ³½êÆâ¤Ç¡¢Èë½ñ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ´Ø·¸¤Î²ñ¹ç½ÐÀÊ¤ä½ËÅÅ¤Î¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¡¢ËÒ¸¶µÄ°÷¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÒ¸¶µÄ°÷¤«¤éÇË´þ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¼¨¤µ¤ì¡¢¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤¿¿Í´Ö¤¬¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡ÊÃÏ¸µ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤ÏÅö»þ¡¢ËÒ¸¶»á¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿»ö¼Â¤ä¡¢Èë½ñ¤ò¼¸ÀÕ¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖË¡Áê¤ËÆâÄê¤·¤¿ËÒ¸¶»á¤Ï¡¢10·î1Æü¡¢Ã«³ÀÄ÷°ì¸µÁíºÛ¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢Ë¡Áê¤Ø¤ÎÆâÄê¤òÊó¹ð¡£¡ØÃ«³À»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËÀ¯¸¢¸òÂå¤·¤¿¸å¡¢ºÇ½é¤ÎË¡Ì³Âç¿Ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¤â·Ñ¤°¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç ¡È°ÎÂç¤Ê¸ùÀÓ¡É ¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Á°ÅÓÂ¿Æñ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤À¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾åÅÄ,
³¤,
Ê©ÃÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ºë¶Ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¾²ÃÈË¼,
¿À»ö