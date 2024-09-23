ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö50-50¡×Ã£À®Æü¤Î¡Ö9.19¡×¤ò¤á¤°¤ë±ï¡¡12Ç¯Á°¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¡×·è°Õ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿
Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¦50ÅðÎÝ¡×¤È¤¤¤¦ÂçµÏ¿¤ò¡¢2024Ç¯9·î19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤ËÃ£À®¤·¤¿¡£
Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö9·î19Æü¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤Ë¡¢SNS¤ÇÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1Ç¯Á°¤Î¡Ö9.19¡×¤ÏÆóÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï19Æü¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£3ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3ËÜÎÝÂÇ¡¢3°ÂÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¡¢2ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¡¢51ËÜÎÝÂÇ¡¦51ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
1»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ10ÂÇÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜÁª¼ê¤Î1»î¹çºÇÂ¿µÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°Î¶È¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤ÏµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ö9·î19Æü¡×¤È¤¤¤¦ÆüÉÕ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Þ¤«¤é12Ç¯Á°¡¢2012Ç¯9·î19Æü¤Ï¡¢²Ö´¬Åì¹âÅù³Ø¹»»þÂå¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¡¢½êÂ°Ï¢ÌÁ¤Î¼õÉÕÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡Ö2012.9.19¡¡À¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë.¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿ ¡×¤È¿§»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î19Æü¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¡×¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ12Ç¯¸å¤ÎÆ±¤¸Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½µ´©¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ëONLINE¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿§»æ¤ò»ý¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Ë¤ï¤«¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É50-50¤òÃ£À®¤·¤¿Æü¤Ï12Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÀë¸À¤ÎÆü¤Ê¤Î¤«...Ä»È©¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÔÂç¤ÊÉúÀþ²ó¼ý¡¡12Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ë50¡¼50¤è¡ª¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
9·î19Æü¤Î¡Ö±ï¡×¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¡Ê2023Ç¯¡Ë9·î19Æü¤Ï¡¢¼«¿ÈÆóÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¡ÖÍèÇ¯¤Î9·î19Æü¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À...¡¡ºÇÂ¿¾¡ÍøÅê¼ê + »°´§²¦¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÀ¤´Ö¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£