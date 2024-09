Ginza Sony Park¡Ê¹©»öÃæ¡Ë¡ß YOASOBI / NTT¥É¥³¥â¡Ö#¼Â¤ÏÌ¾¥³¥ó¥Ó Åê¹Æ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)は、8月に竣工し、現在グランドオープン前の工事中だ。そのGinza Sony Park にYOASOBIがいち早く着目。大胆な吹き抜け空間のある低層のコンクリート建築に着想を得たプログラム「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL(バイ&ナル)」を期間限定で開催する。工事中のGinza Sony Park の一部を開放し、YOASOBIとともに行う特別な写真展。会期は2024年10月5日(土)〜14日(月・祝)まで、入場は事前申請制となる。

株式会社NTTドコモは、ドコモの決済・金融サービスのご利用に応じて、さらにお得にdポイント(期間・用途限定)がたまる料金プラン「eximo ポイ活」を2024年8月1日(木)に提供を開始した。そして今回、「eximo ポイ活」を新しいiPhoneシリーズでも、ギガ無制限を楽しみながら、お得にポイントが貯まることを知ってもらうために、Xにて「#実は名コンビ 投稿コンテスト」を開催する。コンテストは、新しいiPhoneシリーズの発売と同日の9月20日(金)から開始し、「新しいiPhone」と「eximo ポイ活」に匹敵する「#実は名コンビ」を募集する。■心揺さぶる音体験を誰でも操作できる!JBLの新世代AVアンプ「JBL MA」シリーズハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー6年連続販売台数No.1※1に輝く「JBL」から、ブランドとして初めてのAVアンプ「MAシリーズ」と、2024年7月に発売を開始したホームエンターテインメント・スピーカーシステムの最新モデル「STAGE 2(ステージ 2)」シリーズの新色Latte(ラテ)を、2024年9月末より発売する。■入場無料の音楽&グルメイベント!「ビア&グルメ ミュージックガーデン2024夏」開催へ株式会社神戸ポートピアホテル(ポートアイランド市民広場指定管理者)は、2024年10月26日(土)に、ポートアイランド市民広場で音楽やビール、グルメを楽しめるイベント、「ビア&グルメ ミュージックガーデン2024秋」を開催する。当日は、キッチンカー約10台が集まる。本イベントはポートアイランドの活性化や賑わいの創出を目的とし、地域の方々や団体・企業の協力で実施するもの。2024年の7月24日〜28日に開催した同イベントでは、ポートアイランドにお住まいの方やお勤めの方、学校に通っている方など、幅広い世代の方々に集い、楽しんでもらうことができた。■Apple Watchを手首で充電!「WATCHCHARGE GO」株式会社ギャザテックは、2024年9月19日よりApple Watch専用充電デバイス「WATCHCHARGE GO」のクラウドファンディングプロジェクトを、CAMPFIREにて開始した。WATCHCHARGE GOは、Apple Watchユーザーの日常生活に革命をもたらす理想的なパートナーだ。外出中にApple Watchのバッテリーがなくなって困ったり、充電場所を探すのが面倒だと感じたことはないだろうか?WATCHCHARGE GOがあれば、会議中でも外出中でも、どこでも簡単にApple Watchを充電できる。■CMに出演中の浜辺美波さんが審査員に!NTTドコモ「#実は名コンビ 投稿コンテスト」株式会社NTTドコモは、ドコモの決済・金融サービスのご利用に応じて、さらにお得にdポイント(期間・用途限定)がたまる料金プラン「eximo ポイ活」を2024年8月1日(木)に提供を開始した。そして今回、「eximo ポイ活」を新しいiPhoneシリーズでも、ギガ無制限を楽しみながら、お得にポイントが貯まることを知ってもらうために、Xにて「#実は名コンビ 投稿コンテスト」を開催する。コンテストは、新しいiPhoneシリーズの発売と同日の9月20日(金)から開始し、「新しいiPhone」と「eximo ポイ活」に匹敵する「#実は名コンビ」を募集する。■【YOASOBIコメントあり】Ginza Sony Park(工事中)× YOASOBIGinza Sony Park(銀座ソニーパーク)は、8月に竣工し、現在グランドオープン前の工事中だ。そのGinza Sony Park にYOASOBIがいち早く着目。大胆な吹き抜け空間のある低層のコンクリート建築に着想を得たプログラム「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL(バイ&ナル)」を期間限定で開催する。工事中のGinza Sony Park の一部を開放し、YOASOBIとともに行う特別な写真展。会期は2024年10月5日(土)〜14日(月・祝)まで、入場は事前申請制となる。■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・アーティストAIさん、ハリー杉山さん、河合純一さんが登壇!「GREEN PLAY PARK」オープニングトークショー・考えられるリスクと適切な対策とは? 楽天モバイル、セキュリティ対策を解説・あの人気商品が5年ぶりに再販売!軽量×耐衝撃で収納物をしっかり守るハードリュック・食欲の秋、とことん海鮮を味わう!かつや「秋の海鮮フライ定食」・【株式会社刀の津野氏、見どころを伝授】みんなでつくる「新たなハロウィンの聖地」へ!#イマハロ(イマーシブ・フォート・ザ・ハロウィン)開催【イマーシブ・フォート東京】