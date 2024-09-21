J1¼ó°ÌÄ®ÅÄ¤Ë·ã¿Ì¡ÄÆüËÜÂåÉ½DFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬ð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤Ø
¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡J1¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤¬9·î21Æü¡¢DFÃæ»³ÍºÂÀ¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡£
¡¡±¦É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï9·î14Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè30Àá¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡Ê3-0¡Ë¤ÇÉé½ý¡£Á°È¾5Ê¬¤ËDF¥É¥ì¥·¥§¥Ó¥Ã¥Á¤È¸òÂå¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¿ÇÃÇ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á´¼£´ü´Ö¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï8·î14Æü¤ËÄ®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢²ÃÆþ¤«¤éÌó1¤«·î¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë