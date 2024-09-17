¥«¥á¥é±Û¤·¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë17ºÐ¡¦¹â¹»À¸FW¡¡¼¯Åç¤Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¡Ä¡È¥¨¡¼¥¹¡ÉÎëÌÚÍ¥Ëá¤òÀ¸¤«¤¹Â¸ºß¤Ø¡Ú¥³¥é¥à¡Û
¡Ú¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎÌÜ¡Û¹Åç¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç17ºÐFWÆÁÅÄ¤¬¥´¡¼¥ë
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Ë¡¢ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ê45Ê¬¡ß2¡¢30Ê¬¡ß1¡Ë¤Ç¡¢ÆÁÅÄÍÀ¤¬2ËÜÌÜ¤È3ËÜÌÜ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë·è¤á¡¢¹ç·×2ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ê·ë²Ì¤Ï3-1¤Ç¼¯Åç¤Î¾¡Íø¡Ë¡£
¡¡2¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿ÆÁÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¼¯Åç¤Î¶¯²½¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚËþ»á¤Ï¡ÖÈà¡ÊÆÁÅÄ¡Ë¡¢¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿·±ÔFW¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤¤ÎÆÁÅÄ¤Ë¤ÏÄ¹¿È¤ÎËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤ò¹½À®¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆÍÆþ¤·½ªÈ×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦J1¥ê¡¼¥°30Àá¡¢¼¯Åç¤Ï¼ó°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢À§¤«Èó¤Ç¤â¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¼¯Åç¤ÏÁ°È¾17Ê¬¤ËÃÎÇ°·Ä¤Îµ¤Ç÷¤¬¤³¤â¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¤¬·è¤Þ¤êÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¼¯Åç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹Åç¤Ë°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¹¶·â¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ï¹ÓÌÚÈ»¿Í¤ÈÃæÌî½¢ÅÍ¤Î·ã¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤ËÁø¤¤·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ëÎ¢¤«¤é¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤¿¡¢¹Åç¤ÎÇØÈÖ¹æ4¤È15¤ÎDF¥³¥ó¥Ó¤Ï¹ç¿Þ¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢ÎëÌÚ¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤òÅª³Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¹Åç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤µ¤»¤Þ¤¤¤ÈÎëÌÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼¯Åç¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò·ã¤·¤¯¥Þ¡¼¥¯¤·Â³¤±¤¿¡£Èà¤é¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤È½Äê¤ä¹Åç¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê´ó¤»¤ò¼õ¤±¤Æ²×Î©¤Á¡¢´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¼¯Åç¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤³¿á¤¯É÷¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÄ©È¯¤Ë¾è¤é¤º¡¢¶¯µ¤¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹Åç¤Ï¼¯Åç¤Î¥Ï¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÆ°¤¸¤º¡¢¼ºÅÀ¤«¤é2Ê¬¸å¤Ëº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Ñ¥·¥¨¥ó¥·¥¢¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£Á°È¾36Ê¬¤Ë¤ÏÀîÊÕ½Ù¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¢¤ëÆÍÇË¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¾¾ËÜÂÙ»Ö¤¬ÆÀÅÀ¤·¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤³¤«¤é»î¹ç¤Ï¤è¤ê¹Åç¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿ÀöÎý¤µ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹Åç¤ÎÊý¤¬¼¯Åç¤è¤ê°ìËç¾å¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤¬¾¡¤Ä¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¡£»Ä¤ê8Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸åÈ¾29Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¯Åç¤Î¼ã¤17ºÐFWÆÁÅÄ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á2-2¤È¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÇÔÀï¤«¤éµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÊ³¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¯Åç¤Î¹¶·â¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯ÎëÌÚ¤À¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÎëÌÚ¤ÏÁ°Àþ¤Î¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤È¹¶·â¤ÎÁ´ÈÌ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇØÈÖ¹æ40¤ÎÀºÎÏÅª¤ÊÆ°¤¤¬¼¯Åç¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸Â³¦¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤ËÂ¿¤¯¤ò°ÍÂ¸¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¹ÅçÀï¤ÇÏªÄè¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤¬¸·¤·¤¤¥Þ¡¼¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¹¶·â¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚËÜ¿Í¤â¹¶·â¤ÎÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¤¿¤á¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶·â¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼¯Åç¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¼êµÍ¤Þ¤ê´¶¡ÄÆÁÅÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤«
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¼¯Åç¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤ÎµÚÂèÅÀ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÈÆÍ¤È´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÊÄºÉ´¶¤«¤éÃ¦¤·¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬È÷¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ ¡¡
¡¡¤À¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥ê¡¼¥°¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²þÁ±¤·¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤êËá¤¤¬¤«¤«¤ê´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼¯Åç¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤Æ¼êµÍ¤Þ¤ê´¶¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£Í¥¾¡ÀïÀþ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Àª¤¤¤¬¤Ä¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆÁÅÄ¤òºÇÁ°Àþ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÀèÈ¯¤Çµ¯ÍÑ¤·¡¢ÎëÌÚ¤¬¤ä¤ä¸åÊý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿½Ä¤Î´Ø·¸¤Î2¥È¥Ã¥×¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤À¤È»×¤¦¡£¤³¤Î·Á¤À¤ÈÆÁÅÄ¤¬Á°Àþ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎëÌÚ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢17ºÐ¤ÎÆÁÅÄ¤òÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏËÁ¸±Åª¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¼êµ¯ÍÑ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¡ÊÆÁ¸¶Î´¸µ / Takamoto Tokuhara¡Ë