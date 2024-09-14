金沢vs讃岐 スタメン発表
[9.14 J3第28節](ゴースタ)
※18:00開始
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 平智広
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 井上竜太
MF 8 大山啓輔
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 30 丹羽詩温
控え
DF 2 臼井貫太
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
MF 27 吉長真優
MF 89 アオ・チョン
FW 19 赤星魁麻
監督
米山篤志
※18:00開始
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 25 小島雅也
DF 38 山本義道
DF 55 平智広
MF 6 梶浦勇輝
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
FW 71 田口裕也
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 井上竜太
MF 8 大山啓輔
MF 10 嶋田慎太郎
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
FW 77 マリソン
監督
伊藤彰
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 32 松原快晟
DF 3 宗近慧
DF 16 奥田雄大
DF 24 深港壮一郎
DF 66 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 11 吉田源太郎
MF 13 前川大河
MF 14 吉田陣平
MF 60 森川裕基
FW 30 丹羽詩温
控え
DF 2 臼井貫太
MF 4 竹村俊二
MF 8 森勇人
MF 27 吉長真優
MF 89 アオ・チョン
FW 19 赤星魁麻
監督
米山篤志