[9.14 J3第28節](ゴースタ)

※18:00開始

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 25 小島雅也

DF 38 山本義道

DF 55 平智広

MF 6 梶浦勇輝

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

FW 71 田口裕也

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 井上竜太

MF 8 大山啓輔

MF 10 嶋田慎太郎

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

FW 77 マリソン

監督

伊藤彰

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 32 松原快晟

DF 3 宗近慧

DF 16 奥田雄大

DF 24 深港壮一郎

DF 66 内田瑞己

MF 7 江口直生

MF 11 吉田源太郎

MF 13 前川大河

MF 14 吉田陣平

MF 60 森川裕基

FW 30 丹羽詩温

控え

DF 2 臼井貫太

MF 4 竹村俊二

MF 8 森勇人

MF 27 吉長真優

MF 89 アオ・チョン

FW 19 赤星魁麻

監督

米山篤志