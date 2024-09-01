熊本vs藤枝 スタメン発表
[9.1 J2第29節](えがおS)
※19:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 48 唐山翔自
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 19 古長谷千博
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 36 世瀬啓人
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
DF 99 ウエンデル
MF 18 小関陽星
MF 33 河上将平
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔
※19:00開始
主審:佐藤誠和
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 21 豊田歩
MF 48 唐山翔自
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 19 古長谷千博
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 10 伊東俊
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 28 神代慶人
監督
大木武
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 10 榎本啓吾
MF 36 世瀬啓人
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 3 鈴木翔太
DF 29 カルリーニョス
DF 99 ウエンデル
MF 18 小関陽星
MF 33 河上将平
FW 20 閑田隼人
監督
須藤大輔