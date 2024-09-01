[9.1 J2第29節](えがおS)

※19:00開始

主審:佐藤誠和

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 3 大西遼太郎

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 21 豊田歩

MF 48 唐山翔自

FW 9 大本祐槻

FW 18 石川大地

FW 19 古長谷千博

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 10 伊東俊

MF 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 28 神代慶人

監督

大木武

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 10 榎本啓吾

MF 36 世瀬啓人

MF 97 モヨマルコム強志

FW 9 矢村健

FW 70 千葉寛汰

控え

GK 35 内山圭

DF 3 鈴木翔太

DF 29 カルリーニョス

DF 99 ウエンデル

MF 18 小関陽星

MF 33 河上将平

FW 20 閑田隼人

監督

須藤大輔