¡ÖÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×°ãË¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢É÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡Ä¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¶È³¦¤¬º®ÌÂ¤ò¤¤ï¤á¤ëàÎ¢»ö¾ðá
£··î16Æü¡¢É÷±ÄË¡°ãÈ¿¡Ê¶Ø»ß¶è°è±Ä¶È¤Ê¤É¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¡Ø¾®°Ëâ¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¡Ê40¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Å¹¤Ï±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¤Ç¤¢¤ëÌÜ¹õ¶èÅì»³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢ÃËÀµÒ¤ËÂÐ¤·ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¾®°Ëâ¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù¤ÏÌÜ¹õ°Ê³°¤Ë¤â¿·¶¶¤äËãÉÛ¤Ê¤É13¤Î¥ë¡¼¥à¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÂç¼ê¤Ç¤·¤¿¡£ÎÁ¶â¤Ï90Ê¬¤Ç»ØÌ¾ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£±Ëü4000±ß¤È°ì¸«ÎÉ¿´Åª¤Ç¤¹¤¬¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È£²Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âàÎ¢¥ª¥×¥·¥ç¥óá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï½é²ó¤«¤é¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬Ç®¿´¤Ë´«¤á¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç²Ô¤°¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÉ÷Â¯¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤ÎÅ¦È¯¤¬Á´¹ñÅª¤ËÆü¾ï²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î£²Æü¸å¤Î18Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¡¦ÇîÂ¿¤ÎÅ¹¤¬¡¢¤Þ¤¿£··î£²Æü¤Ë¤â»¥ËÚ¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·úÁ°¾å¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢É÷Â¯±Ä¶È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤â³«¶È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬àÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢É÷Â¯±Ä¶È¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æà°ãË¡á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Î±Ä¶È¼ÂÂÖ¤Ï¤Û¤ÜÉ÷Â¯¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉ÷Â¯¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ïà²Ô¤²¤ë¥á¥ó¥¨¥¹Å¹á¤È¤·¤Æ²á·ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ëÅ¹¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï´°Á´¤ËÉ÷Â¯¤Î¤½¤ì¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÔËÜÈÖÉ¬¿Ü¡Õ¤È¤¤¤¦Å¹¤â¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤â¤½¤âÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ê¤Î¤Ë²Ô¤²¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Æ·ï¤Ï¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤½¤ó¤ÊÉ÷Â¯Å¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÉ÷Â¯±Ä¶È¤Îµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ¹çË¡Åª¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ÷Â¯¥¨¥¹¥Æ¡×¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö¥¨¥¹¥Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òëð¤Ã¤¿¥½¡¼¥×¤ä¥Ø¥ë¥¹¤â½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÁ´¤¯±ï¤¬¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥¨¥¹¡áÉ÷Â¯¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÃæ²Ú·Ï¥¨¥¹¥Æ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥¨¥¹¥Æ¤â¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢´è¤Ê¤Ëà°ìÀþá¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤ËÜÍè¤Î¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ç¤¢¤ë¡Ö·òÁ´Å¹¡×¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¯¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥á¥ó¥¨¥¹Îò20Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëDr.M»á¤Ï¡¢X¤Ç¥á¥ó¥¨¥¹¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤Ë¤âÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î²óÅú¿ô¤Ï£±Ëü£´Àé·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¼ñÌ£¤¬¹â¤¸¤Æ¤³¤Î£µ·î¤Ë¤Ï¡Ø¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÆþÌç¡Á½é¤á¤Æ¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤Ø¹Ô¤¯Êý¤Ø¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦Ãø½ñ¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤â¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ÏÌþ¤ä¤·¤Î¤ª»Å»ö¡£É÷Â¯¾î¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÅª¶½Ê³¤òÆÀ¤ë¤Î¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÅ¹¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²á·ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤±¤¬¥¦¥ê¤Îà°ãË¡Å¹á¤À¤±¤¬¥á¥ó¥¨¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Dr.M»á¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥ÆÅ¹¤ÎÁª¤ÓÊý¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤Ã¤¿14Å¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£