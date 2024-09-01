¡Ö¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¼ãÄÐÀé²Æ¡¡¡È±ßËþÂà¼Ò¡É¤·¤¿»öÌ³½êÆâ¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¡Ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¤Î¡ÈÎ¢¤Î´é¡É
¡Ô±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¡´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡°ú¤Â³¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Õ
8·î31Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê40¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÂà½ê¤ÈÆÈÎ©¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
01Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ãÄÐ¡£03Ç¯¤´¤í¤«¤é¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ø¤È¿Ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö00Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á»öÌ³½ê¤ÎHP¤Ç¤Ï¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ½é¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ôº£¸å¤È¤â¼ãÄÐÀé²Æ¤Ø¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ê¡¢¼ãÄÐ¤â¼þ°Ï¤Ë¤Ï¡È±ßËþÂà¼Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼Â¾ð¤Ï¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¥¯¥Þ¥¿¥ó¡Ù¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½÷À¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¿¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÃç²ð¤·¤¿¤Î¤â¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»öÌ³½ê¤È¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÏÌª·î´Ø·¸¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÆÈÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÌ³½êÆâÉô¤«¤é¤Ï¡ÈÈà½÷¤¬¼¤á¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¼ãÄÐ¤ò¸Å¤¯¤«¤éÃÎ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡£»öÌ³½êÀßÎ©»þ¤«¤é¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤á¤¿»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤³¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ë¼«¿®²á¾ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ð¥é¥É¥ë¤ä¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤ÀäÄº¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢07Ç¯¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¶É¡¢8Ç¯¸å¤Î15Ç¯Ëö¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶õÇò´ü´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë»öÌ³½êÆâ¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤³¤Î»öÌ³½ê¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Î»öÌ³½ê¤Ê¤Î¡©¡¡Ã¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¿ÔÎÏ¤ÇÉüµ¢¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÉÔµ¡·ù¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¡£Á°½Ð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼ãÄÐ¤ÏÃ´Åö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÂå¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤â¤½¤Î¼«³Ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë1Ê¬´Ö¤Î¿¼¥¤¥¤ÏÃ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È°ì½ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø»ä¡¢·ÝÎò20Ç¯°Ê¾å¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿Ê¬30¿Í°Ê¾å¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Æ¡¢¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤À¤¤¤Ö¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë¡Ë¥¥ì¤¿¤Ê¡Ù¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¡Ø¥¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡È30¿Í°Ê¾å¡É¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ãÄÐ¤¬ÉÕ¤¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¸·¤·¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¡É¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤ÎÂà½ê¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà½÷¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸ÀÆ°¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ð¥«¤À¤Ê¤ªÁ°¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¼¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Ë¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ×µá¿å½à¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¼¸ÀÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥¥Ä¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Êç¤ê¡¢¡È¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î²¼¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Þ¤»¤ó¡É¤ÈÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¥Ó¥ó¥¿¤·¤¿¤³¤È¤â
¤«¤Ä¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¼ãÄÐ¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤òÊ¿¼êÂÇ¤Á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö07Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡ØSpecial Quiz Project ¤¹¤¯¤¤¤º¡ª¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡È¥É¥Ã¥¥ê¡É¤¬»Å¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¡¢¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é¾ÞÉÊ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤òíõ½ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬¡ØÁá¤¯¡Ê¤ä¤ë¤Ã¤Æ¡Ë¸À¤¨¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¥Ó¥ó¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡ÈËÛÊü¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¿¼ãÄÐ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤âÈÖÁÈÆâ¤ÎÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡Ö8·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥í¥±Ãæ¤ËÀèÇÚ¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Î»äÊª¤ò¾¡¼ê¤Ë³«¤±¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ØÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡Ù¡ØÈó¾ï¼±¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÏÍâÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ô¤Õ¤¶¤±¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤100¡ó»ä¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡È¼«Ê¬¤ÎËÛÊü¥¥ã¥é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎÆÈÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦¼ãÄÐ¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉÕ¤¿Í¤¿¤Á¤Î¡Èº¨¤ß¤Î»ëÀþ¡É¤âÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£