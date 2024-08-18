¥Ü¡¼¥ëÄ¾·â¤Ç°ì»þ°Õ¼±¼º¤¦¡ÄFCÅìµþDF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢²óÉü¤òÊó¹ð¡Ö¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
SNS¤ÇÊó¹ð
¡¡FCÅìµþ¤ÎDF¿¹½Å¿¿¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡8·î17Æü¤ÎJ1Âè27Àá¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÆ¬Éô¤Ë¼õ¤±¤Æ°ì»þ°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¸¡ºº¤â½ª¤ï¤êÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÉü¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¿¹½Å¤Ï¸åÈ¾35Ê¬¡¢ÅìµþV¤ÎFWÀ÷ÌîÍ£·î¤¬Êü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò´éÌÌ¤Ë¼õ¤±¡¢°Õ¼±¤ò¼º¤¤ÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¾¿Ìâ»¥ë¡¼¥ë¤ÇDF²¬Å¯Ê¿¤È¸òÂå¤Ë¡£Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ø¤È±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°Õ¼±¤Î²óÉü¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¹½Å¤ÏX¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¸¡ºº¤â½ª¤ï¤êÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿ ¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìµ»ö¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¿³È½¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢µßµÞ¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¡¹¡¢¿×Â®¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¸æÎé¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë