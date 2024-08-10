¼Â²È¤Î"¤´¤ß²°Éß²½"¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡Äµ¢¾Ê¤Î¤È¤¤ËÉ¬¤ºÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤¿¤¤²È¤ÎÃæ¤Î°Õ³°¤Ê¾ì½ê¡Ú2024²Æ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡Û
¢£¤´¤ß²°Éß²½¤äÆ°Êª¤ÎÂ¿Æ¬»ô¤¤¡Ö¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¡×
¤â¤Î¤¬ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤º¡¢¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢²È¤ò¡Ö¤´¤ß²°Éß¡×¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Î¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀ¸³è´Ä¶¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ÌÌÅÝ¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤ò»ô¤¤¡¢²È¤ÎÃæ¤¬±ø¤ì¤¿¤ê½¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏ·Ç¯´ü±£ÆÛ¾É¸õ·²¡×¤ä¡Ö¤´¤ß²°Éß¾É¸õ·²¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Âç¤¤¯3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È
1ÅÀÌÜ¤¬¡¢¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¹½¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¼«Ê¬¤¬²÷Å¬¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿È¤Î²ó¤ê¤Î±ÒÀ¸¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä¹´ü´ÖÆþÍá¤»¤º¡¢Á´¤¯ÃåÂØ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â±ÉÍÜ´ÉÍý¤ËÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãî»õ¤ä¥±¥¬¤Ê¤É¤âÊüÃÖ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤â¤Î¤ò¤¿¤á¤³¤ß¡¢À¸³è´Ä¶¤¬Îô°¤Ë¤Ê¤ë
¤â¤Î¤òÊÒ¤Å¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Ê¹¤äÍ¹ÊØÊª¤¬»³¤Î¤è¤¦¤ËÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤ÎÉå¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤¬¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤´¤ß¤È»×¤ï¤ì¤ë¶õ¤ÉÓ¤ä¶õ¤È¢¤Ê¤É¤Î¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤â¤¿¤á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢À¸³è¶õ´Ö¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤ÎÂ¿Æ¬»ô°é¤â³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸¤¤äÇ¤Ê¤É¤ÎÆ°Êª¤ò»ô¤¤¡¢¤½¤ÎÊµÇ¢¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¸³è´Ä¶¤¬¤µ¤é¤ËÎô°¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£¼«³Ð¾É¾õ¤Î·çÇ¡
Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â±ÒÀ¸¾õÂÖ¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤¬¿¼¹ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¤´¤ß¤ò¤¿¤á¹þ¤á¤Ð¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û½¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²Ð»ö¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Æ»Ï©¤äÎÙ²È¤Ë¤Þ¤Ç¤´¤ß¤¬¿¯¿©¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ÊÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿Æ¬»ô°é¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤À¤±¶áÎÙ¤«¤é¶ì¾ð¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡Ö¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¡×¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¼þ°Ï¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶ì¼ê¤ÊÁÝ½ü¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö´ù¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ÏÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡¢¿å²ó¤ê¤ÎÁÝ½ü¤Ï¶ì¼ê¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¼êÉÔÆÀ¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔÆÀ¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉôÊ¬¤ÎÁÝ½ü¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢À¸³è¤Ï¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÒÉÕ¤±¤äÁÝ½ü¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò¼º¤Ã¤Æ¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤¤¤è¤¤¤è¡¢¤´¤ß²°Éß²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¡¢¸ÉÆÈ´¶¤ä¸ÉÎ©´¶¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤¬°ú¤¶â¤Ë
Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤ÇÈ½ÃÇÎÏ¤ä¼Â¹ÔÎÏ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤ò¼Î¤Æ¤ë¤«¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤«¡¢¤´¤ß¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤«¡¢¤Ê¤É¤¬È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤Î¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Î¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ÎÃæ¤Î¤´¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿Æü»þ¤Ë¤´¤ßÃÖ¤¾ì¤Ë±¿¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¬ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢È½ÃÇÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤È¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢¤´¤ß¤¬¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤äÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤Ç¡¢³°¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ÉÎ©´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤âÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Ë
2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸ÉÎ©´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤ÈÂÐ¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÀÚ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¸ÉÆÈ´¶¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÉÎ©¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ÉÆÈ´¶¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤´¤ß¤ò¤¿¤á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Æ°Êª¤ÎÂ¿Æ¬»ô°é¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤ËµÔÂÔ¤ä¤¤¤¸¤á¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Î¥¤ì¤Æ½»¤à²ÈÂ²¤äÊ¡»ã¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢àÊµ¿¿´¤äÅ¨°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¾õ¶·¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤
Àº¿À¼À´µ¡¢Ãæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÇ§ÃÎ¾É¤È¡¢¸ÉÎ©´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤´¤ß²°Éß¤äÆ°Êª¤ÎÂ¿Æ¬»ô¤¤¤¬ÌäÂê²½¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤Ç¤¹¡£
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¹âÎð¼Ô¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢²È¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¤È¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¹âÎð¤Ë¤è¤ëÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤Ï¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¸ÉÎ©²½¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¯¤é¼ã¤¤»þ¤Ë¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤ä¸ÉÎ©²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë¹½¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤ß¤ò¤¿¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¼Â²È¤Ç¤Ï¥³¥³¤ò³ÎÇ§
¡Ö¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¡×¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢¼£ÎÅ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁá´üÈ¯¸«¡¢Áá´üÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ä¼Â²È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤Î¾õ¶·¤È¡¢²È¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¤Î¡¢Î¾Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÂÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
ÂÎÎÏ¤¬¿ê¤¨¤ë¤È¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤ê²È¤ÎÃæ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÈÂÎÌÌ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼ê¤¹¤ê¤ò»È¤ï¤º¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼ê¤¹¤ê¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êâ¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Ã¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤¬¤Ä¤é¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãû¸õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁÝ½üµ¡¤ò·Ú¤¤¤â¤Î¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÉô²°¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¹¤¯¤ÆÃÊº¹¤Î¤Ê¤¤Éô²°¤Ø¤Î½»¤ßÂØ¤¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤´¶á½ê¤Ë¡¢¤´¤ß½Ð¤·¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢²¡¤·Æþ¤ì¤ä¥Ù¥é¥ó¥À¤âËº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë
ÁÝ½ü¤Ë¤ÏÆÀ¼êÉÔÆÀ¼ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£Äê´üÅª¤ËÁÝ½ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤´¤ß¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢µï´Ö¤ä¿²¼¼¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¤¤ì¤¤¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤´¤ß¤ò¤¿¤á¹þ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¡¤·Æþ¤ì¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¡¢Î¢Äí¡¢ÊªÃÖ¤¤Ê¤É¤â¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´¤ß¤ò¼Î¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤ª¤Ã¤¯¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤´¤ß¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤´¤ß²°Éß²½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤ÏÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÏ¢Íí¤ò
¾¯¤·¤Ç¤â°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¿Æ¤¬½»¤àÃÏ°è¤Î¡ÖÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢ÊÝ·ò»Õ¤Ê¤É²ð¸î¡¢°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¤Î¥×¥í¤¬¤¤¤Æ¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬²È¤ËÍè¤ÆËÜ¿Í¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¹âÎð¼Ô¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÂ¹ø¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ë¤â¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤°¤Ë²ð¸î¤ä°åÎÅ¤Î²ðÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬Äê´üÅª¤ËÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Áë¸ý¤Ç¤¹¡£
¢£¼£ÎÅ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Î¼£ÎÅ¤ÏÈó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤Ëµó¤²¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿À²Ê¤ä¿´ÎÅÆâ²Ê¤Ë¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤ÏÄñ¹³¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥»¥ë¥Õ¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¡ÖÈéÉæ²Ê¤Ç½ý¤ò¿Ç¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï°åÎÅ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ¿Í¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔ·é¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾õ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Í¾·×¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ë»¨ÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤·²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾òÎã¤äÁêÃÌÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤â
¤¤¤Ã¤¿¤ó¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¤¼¤ÒÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¡¢ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ»Ô¡¢Âçºå»Ô¡¢¿À¸Í»Ô¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤´¤ß²°Éß¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¤¬¤¢¤ê¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤ó¤´¤ß²°Éß²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊªÍýÅª¤Ë²È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢ÊÒÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ËÜ¿Í¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£V»ú²óÉü¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£·ë¶É¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆËÜ¿Í¤òÀâÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é²¿¤È¤«¤´¤ß¤Î½èÊ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤ÏËÜ¿Í¤Ë¹ç¤¦»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ç¥£¥ª¥²¥Í¥¹¾É¸õ·²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¿Æ¤Î²È¤¬¤´¤ß²°Éß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸¤¤äÇ¤ò¤á¤ó¤É¤¦¤¬¸«ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó»ô¤Ã¤Æ²È¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ï¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤ì¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ï¡¢ËÉ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
°æ¾å ÃÒ²ð¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤È¤â¤¹¤±¡Ë
»º¶È°å¡¦Àº¿À²Ê°å
»º¶È°å¡¦Àº¿À²Ê°å¡¦·ò¿Ç°å¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤ÏËè·î30¼Ò°Ê¾å¤òË¬Ìä¤·¡¢Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Ï³°Íè¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀº¿À¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥í¥°¤äTwitter¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡£
----------
¡Ê»º¶È°å¡¦Àº¿À²Ê°å °æ¾å ÃÒ²ð ¹½À®¡áÃÓÅÄ½ã»Ò¡Ë