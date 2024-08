Polaroidとマグナム・フォトのパートナーシップによるフォトコンテスト「Open Call(オープンコール)」が、作品の応募を受け付け中だ。締め切りは8月12日(月)。特設Webサイトから応募する。

次世代の写真ストーリーテラーを発掘することを目的としたコンテスト。年齢、国籍、経験は不問ですべての写真家が参加できる。テーマは「Real life is not black and white」。最大15枚の写真と50文字に要約した説明を1セットとして、2つのストーリー(2セット)を提出する。

受賞者にはインスタントカメラ「Polaroid I-2」と、フィルム「Polaroid i-Type B&W」をプレゼント。またPolaroid代表者とのセッションや、マグナム・フォト所属の写真家とのオンライングループセッション(3回)の機会が与えられる。

なお、Polaroidとマグナム・フォトがパートナーシップを締結するのは初めてのことで、マリーン・メランドル氏(マグナム・フォトCOO)は「このコラボレーションは、インスタント写真の新たな境地を開拓し、比類のない真実味と即時性を私たちのストーリーテリングに、そして多くの写真家たちにもたらします」とコメントしている。

限定品も登場

Polaroidとマグナム・フォトのパートナーシップ締結にあわせて、ポラロイドフィルム「B&W 600 Film - Monochrome Frames」と、インスタントカメラ「Polaroid Now Generation 2“Eames Edition”」を発売する。

「B&W 600 Film - Monochrome Frames」は、ブラックもしくはグレーのフレームを配したフィルム8枚を封入したパック。いずれかの色のフレームがランダムで出てくるため、ワクワク感も楽しめるという。Polaroid 600フィルム対応のカメラで使用可能。発売日は8月7日(水)。希望小売価格は4,160円。

「Polaroid Now Generation 2“Eames Edition”」は、イームズトイとコラボレーションした限定モデル。ボディカラーに「エレファント・ハイド・グレー」を採用。ジオメトリック柄のリストストラップも付属する。発売日は8月15日(木)。希望小売価格は2万8,800円。