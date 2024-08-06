U-16日本代表、PEACE CUPに参加する中国遠征メンバー21名を発表！10番は鹿島ユースの吉田湊海
日本サッカー協会（JFA）は6日、8月13日（火）に集合し中国・瀋陽にて行われるPEACE CUPに参加する、U-16日本代表メンバー21名を発表した。
チームを率いるのは城彰二氏の弟・城和憲監督。招集リストは以下の通りだ。
GK：
1．西川元基（柏レイソルU-18）
12．佐藤陸斗（モンテディオ山形ユース）
21．エジケ唯吹ヴィンセントジュニア（サガン鳥栖U-18）
DF：
2．薄井翼（浦和レッズユース）
3．山中優輝（横浜F・マリノスユース）
5．篠崎健人（市立船橋高）
16．藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
4．吉川晴翔（柏レイソルU-18）
15．橋本ジュア（日大藤沢高）
18．メンディーサイモン友（流経大柏高）
MF：
8．小林志紋（サンフレッチェ広島F.Cユース）
19．佐藤桜久（柏レイソルU-18）
6．野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
14．神田泰斗（大宮アルディージャU18）
20．加茂結斗（柏レイソルU-18）
7．福岡勇和（鹿島アントラーズユース）
17．萩原慶（桐光学園高）
FW：
11．浅田大翔（横浜F・マリノスユース）
13．岩井優太（駒大高）
9．葛西夢吹（湘南ベルマーレU-18）
10．吉田湊海（鹿島アントラーズユース）
全員が2008年生まれで、来年のU-17ワールドカップを目指す世代。10番は鹿島アントラーズユースの吉田湊海がつける。
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チームは13日に中国へ出発。16日（金）にU-16ウズベキスタン代表、18日（日）にU-16中国代表、20日（火）にU-16ベトナム代表と対戦する。