¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß¤«¡£»¥ËÚ¡¢Ä»À´¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î»î¹ç¤¬³«ºÅÉÔ²ÄÇ½¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó»æÊó¤¸¤ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØAs¡Ù¤Ï19Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤¬7·îËö¤«¤é8·î½é½Ü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬µÞ¤¤çÃæ»ß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ïº£·î30Æü¸á¸å7»þ¤Ë»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤ÇJ1ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢Íè·î2Æü¸á¸å7»þ¤Ë±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇJ1¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÆÁ±»î¹ç2»î¹ç¤Î¤¦¤Á1»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼¼«ÂÎ¤¬³«ºÅ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÏÂåÂØ¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤ò¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØEl desmarque¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÂ¦¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤ë¡£
¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿2¥Á¡¼¥à¤¬J1¤Ç»ÄÎ±Áè¤¤Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤òÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼çºÅ¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤¹¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÀÕÇ¤¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¿ÆÁ±»î¹ç¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤ò¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌ¤Îµ¡²ñ¤ËÆüËÜ¤ËÅÏ¹Ò¤·¤Æ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ËÅì½ãÌé¡¢º´Ìî³¤½®¤ÎÀ²Ã³²ÊóÆ»¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¡©½µ´©»ïÊóÆ»¡¢¿·Ê¹ÊóÆ»¤Î¿®¤Ô¤ç¤¦À¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¸µ·Ù»¡Ã´Åöµ¼Ô¤ËÊ¹¤¯
µÞ¤¤çÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥¸¥ã¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤Î¹ÔÊý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£