KODAKの2機種を抑えてキヤノン「IXY 650」が1位 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2024/7/15
「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Black（富士フイルム）
6位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
7位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
8位 PIXPRO FZ45 レッド
FZ45(RED)（KODAK）
9位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
10位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
2位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
3位 PIXPRO WPZ2（KODAK）
4位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
6位 IXY 650 ブラック
IXY650(BK)（キヤノン）
7位 instax mini Evo Brown（富士フイルム）
8位 PIXPRO FZ45 レッド
FZ45(RED)（KODAK）
9位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラ
MAF100（ナガオカトレーディング）
10位 PowerShot SX740 HS シルバー
PSSX740HS(SL)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。