川崎FvsC大阪 スタメン発表
[7.14 J1第23節](U等々力)
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 8 橘田健人
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
MF 20 山田新
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 30 瀬川祐輔
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 7 上門知樹
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 6 登里享平
MF 4 平野佑一
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄
※19:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 1 チョン・ソンリョン
DF 2 高井幸大
DF 5 佐々木旭
DF 8 橘田健人
DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 16 瀬古樹
MF 20 山田新
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 99 上福元直人
DF 3 大南拓磨
MF 6 ゼ・ヒカルド
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 遠野大弥
監督
鬼木達
[セレッソ大阪]
先発
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 14 舩木翔
DF 16 奥田勇斗
DF 24 鳥海晃司
DF 33 西尾隆矢
MF 10 田中駿汰
MF 25 奥埜博亮
MF 27 カピシャーバ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 7 上門知樹
FW 9 レオ・セアラ
控え
GK 31 清水圭介
DF 6 登里享平
MF 4 平野佑一
MF 19 為田大貴
MF 48 柴山昌也
FW 35 渡邉りょう
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
小菊昭雄