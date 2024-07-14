[7.14 J1第23節](U等々力)

※19:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[川崎フロンターレ]

先発

GK 1 チョン・ソンリョン

DF 2 高井幸大

DF 5 佐々木旭

DF 8 橘田健人

DF 31 ファン・ウェルメスケルケン・際

MF 10 大島僚太

MF 14 脇坂泰斗

MF 16 瀬古樹

MF 20 山田新

MF 23 マルシーニョ

FW 9 エリソン

控え

GK 99 上福元直人

DF 3 大南拓磨

MF 6 ゼ・ヒカルド

MF 30 瀬川祐輔

MF 41 家長昭博

FW 11 小林悠

FW 17 遠野大弥

監督

鬼木達

[セレッソ大阪]

先発

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 16 奥田勇斗

DF 24 鳥海晃司

DF 33 西尾隆矢

MF 10 田中駿汰

MF 25 奥埜博亮

MF 27 カピシャーバ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 7 上門知樹

FW 9 レオ・セアラ

控え

GK 31 清水圭介

DF 6 登里享平

MF 4 平野佑一

MF 19 為田大貴

MF 48 柴山昌也

FW 35 渡邉りょう

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

小菊昭雄