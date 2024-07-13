岐阜vs奈良 スタメン発表
[7.13 J3第21節](長良川)
※19:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
DF 22 文仁柱
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 16 西谷亮
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
DF 23 萩野滉大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
FW 99 イ・ヨンジェ
監督
天野賢一
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 8 堀内颯人
DF 22 生駒稀生
DF 49 下川陽太
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 15 パトリック・グスタフソン
FW 31 岡田優希
FW 43 田村亮介
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 4 伊勢渉
DF 13 都並優太
MF 7 桑島良汰
MF 39 嫁阪翔太
MF 41 森田凜
FW 17 百田真登
監督
フリアン
※19:00開始
主審:宇田賢史
<出場メンバー>
[FC岐阜]
先発
GK 50 後藤大輝
DF 4 甲斐健太郎
DF 18 小川真輝
DF 22 文仁柱
DF 39 遠藤元一
MF 6 北龍磨
MF 8 荒木大吾
MF 16 西谷亮
MF 38 新垣貴之
FW 11 藤岡浩介
FW 17 田口裕也
控え
GK 31 上田智輝
DF 23 萩野滉大
MF 14 生地慶充
MF 19 松本歩夢
FW 15 上野輝人
FW 24 粟飯原尚平
監督
天野賢一
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 5 鈴木大誠
DF 8 堀内颯人
DF 22 生駒稀生
DF 49 下川陽太
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
MF 25 神垣陸
FW 15 パトリック・グスタフソン
FW 31 岡田優希
FW 43 田村亮介
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 4 伊勢渉
DF 13 都並優太
MF 7 桑島良汰
MF 39 嫁阪翔太
MF 41 森田凜
FW 17 百田真登
監督
フリアン