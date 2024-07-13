パリ五輪前最後の国内テストマッチ! なでしこジャパン、ガーナ戦を戦う先発メンバー発表
日本女子代表(なでしこジャパン)は13日、MS&ADカップ(能登半島地震復興支援マッチ がんばろう能登)でガーナ女子代表と対戦する。試合は石川県の金沢ゴーゴーカレースタジアムで開催。午後3時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。
パリオリンピックを約2週間後に控えるなでしこジャパンにとって最後の国内テストマッチとなる。最新のFIFAランキングは日本の7位に対し、ガーナは65位。DF熊谷紗希(ローマ)、DF北川ひかる(INAC神戸レオネッサ)、MF長谷川唯(マンチェスター・C)らが先発メンバーに名を連ねた。
<出場メンバー>
[日本女子代表]
先発
GK 1 山下杏也加(無所属)
DF 2 清水梨紗(マンチェスター・C)
DF 3 南萌華(ローマ)
DF 4 熊谷紗希(ローマ)
DF 13 北川ひかる(INAC神戸レオネッサ)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・U)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 15 藤野あおば(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 18 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
GK 22 大場朱羽(ミシシッピ大)☆
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 12 谷川萌々子(ローゼンゴード)
MF 16 林穂之香(無所属)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 17 浜野まいか(チェルシー)
DF 20 守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)☆
DF 20 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)☆
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)☆
監督
池田太
☆=パリ五輪バックアップメンバー
(取材・文 成田敏彬)
パリオリンピックを約2週間後に控えるなでしこジャパンにとって最後の国内テストマッチとなる。最新のFIFAランキングは日本の7位に対し、ガーナは65位。DF熊谷紗希(ローマ)、DF北川ひかる(INAC神戸レオネッサ)、MF長谷川唯(マンチェスター・C)らが先発メンバーに名を連ねた。
[日本女子代表]
先発
GK 1 山下杏也加(無所属)
DF 2 清水梨紗(マンチェスター・C)
DF 3 南萌華(ローマ)
DF 4 熊谷紗希(ローマ)
DF 13 北川ひかる(INAC神戸レオネッサ)
DF 5 高橋はな(三菱重工浦和レッズレディース)
MF 7 宮澤ひなた(マンチェスター・U)
MF 10 長野風花(リバプール)
MF 14 長谷川唯(マンチェスター・C)
MF 15 藤野あおば(日テレ・東京ヴェルディベレーザ)
FW 11 田中美南(ユタ・ロイヤルズ)
控え
GK 18 平尾知佳(アルビレックス新潟レディース)
GK 22 大場朱羽(ミシシッピ大)☆
DF 6 古賀塔子(フェイエノールト)
MF 8 清家貴子(ブライトン)
MF 12 谷川萌々子(ローゼンゴード)
MF 16 林穂之香(無所属)
FW 9 植木理子(ウエスト・ハム)
FW 17 浜野まいか(チェルシー)
DF 20 守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)☆
DF 20 石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)☆
FW 19 千葉玲海菜(フランクフルト)☆
監督
池田太
☆=パリ五輪バックアップメンバー
(取材・文 成田敏彬)