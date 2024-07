【「生徒会にも穴はある!」アニメPV】7月10日 公開

講談社の青年誌「週刊少年マガジン」にて連載されているマンガ「生徒会にも穴はある!」のアニメPVが公開された。

本マンガは、むちまろ氏が描く不思議でフツーな毎日が過ぎていく、世界一キュートな日常4コママンガ。

今回本作品の人気御礼として、キャラクターデザイン/作画監督/絵コンテ/演出・今村亮氏、監督・龍輪直征氏、メインアニメーター・沖浅利氏の製作陣によるアニメPVが作成され、生徒会メンバーがぬるぬる動く姿を見ることができる。

【【公式アニメPV】みんなで踊ってみた【生徒会にも穴はある!】】

