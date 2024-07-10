¡ÖÂèÆó¤Î·ÚÉô¤µ¤ó¡ª¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·¿Í¡¦¾å³À¹ÀÂÀÏ¯¥¢¥Ê¡¢23ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì´ÓÏ½¤ËÂçÀä»¿¡Ä¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ï¡Ö¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¡×
¾å³À¥¢¥Ê¤Ï·ÚÉô¥¢¥Ê¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡Ê¼Ì¿¿¡¦»þ»öÄÌ¿®¡Ë
¡¡7·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±¶É¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡¦¾å³À¹ÀÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6»þÂæ¤Î¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª º£Æü¤«¤éÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È23ºÐ¤Î¾å³À¹ÀÂÀÏ¯¤Ç¤¹¡£¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°¤Éô²ÚÌé»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢Ìó3Ê¬´Ö¤Î½é¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÌµ»ö½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¾å³À¥¢¥Ê¤Ï½é¥í¥±¤È¤Ê¤ë¥¦¥Ê¥®µùÂÎ¸³¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤òÌµ»ö¤Ë´°Áö¡£¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¸ø¼°X¤Ë¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤Â¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØFNSÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¿ä¤·¥¢¥ÊGP¡Ù¤Ç¤Ï¡¢FNS·ÏÎó¶É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼35Ì¾¤¬½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é ¡È¿ä¤·¥¢¥Ê¡É ¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡È¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾Ò²ðÌò¡É ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¾å³À¥¢¥Ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤è¤êÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤È´ÓÏ½¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡Ø¶ÉÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¡Ù¡ØÆþ¼Ò15Ç¯ÌÜ¡©¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾å³À¥¢¥Ê¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÃÏÍýÎò»Ë¡¦¹ñ¸ì¡¢Ãæ³Ø¤Î¹ñ¸ì¤Î¶µ°÷ÌÈµö¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÉºÒ»Î¡¢Æóµé¾®·¿Á¥ÇõÌÈµö¡¢¼òÎàÈÎÇä´ÉÍý¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ñ³Ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ø¹âÄãº¹¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¤òÊÐ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢Åìµþ¡¦²ÏÅÄÄ®¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Óµì¶É¼ËÀ×ÃÏ¼þÊÕ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ°ìÈþ¤·¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë·²ÇÏ¡¦¾ÂÅÄ¤Î²Ï´ßÃÊµÖ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤â23ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¤É¤è¤¦¤Ó¡ÙÊüÁ÷¸å¡¢X¤Ç¤Ï¾å³À¥¢¥Ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÔÂèÆó¤Î·ÚÉô¤µ¤ó¤È¤Ê¤ë¤«¡ª¡Õ
¡Ô¡Ö¿·¿Í¡×¤È»×¤¨¤Ê¤¤´ÓÏ½¡¢Ìò¿¦¤Ä¤¤¤Æ¤ë´¶¤¹¤´¤¤¡Õ
¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ê¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤â¤¤¤¤ºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Õ
¡Ô¿ÍÀ¸2¼þÌÜ¡©3¼þÌÜ¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Â¿´´¶¤È°ÂÄê´¶¡£¡Õ
¡ÖÌ±Êü³Æ¶É¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â ¡È¥¨¡¼¥¹¡É ¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ð¤ê¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¾å³À¥¢¥Ê¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¡¢¤à¤·¤í¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ì¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡ª