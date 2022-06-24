軽部真一はフジテレビのアナウンサー。1962年10月8日生まれ、東京都出身
小倉さんの経歴や闘病の流れ、近況などを悲しみをこらえて伝えた軽部アナ
スポニチアネックス
過去に岡田と交際報道が出た鈴木唯アナと4月に共演し、男性のタイプに言及
週刊女性PRIME
「一番出ちゃいけない番組だと思っているんで、私は」として、理由を説明
「俺、1年目で大ミスやらかして、2年くらいスポーツ干された」と発言
ナリナリドットコム
デパートの配送所の仕分け、国技館で焼き鳥を配るなどしたと告白
落ち着いた雰囲気と貫禄のある見た目から、話題を呼んでいる
Smart FLASH
照明が落ちた映画館に入った際、「予告で笑っちゃった」と回想
とあるバス移動で、最後にバスに乗ると「遅えよ！」と怒られたと告白
デイリースポーツ
25日の番組では、作者が特別に描いた「軽部きっこうちゃん」が披露された
軽部真一アナは、JUJUは同番組に出演する際、「お酒の話」が多かったと言及
髪の毛の話題で、「僕はカツラではありません。地毛でございます」と言及
また、軽部アナが「役員待遇エグゼクティブアナウンサー」になったと報告
軽部真一アナと三宅正治アナが、役員待遇エグゼクティブアナウンサーに昇進
日刊スポーツ