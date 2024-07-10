¡Ú7/11¤«¤é¡ÛAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤ÇFire TV Stick¤Ê¤É¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó

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Fire TV Stick / Fire TV Cube
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Fire TV Stick 4K Âè2À¤Âå | ±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê4KÂÎ¸³ | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ú2023Ç¯½©È¯Çä¡Û
7,480±ß ¢ª 4,480±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
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Fire TV Stick Âè3À¤Âå | HDÂÐ±þ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ú2021Ç¯È¯Çä¡Û
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Fire TV Cube(¥¥å¡¼¥Ö)Âè3À¤Âå | µæ¶Ë¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç | ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ú2022Ç¯È¯Çä¡Û
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Echo Dot (¥¨¥³¡¼¥É¥Ã¥È) Âè5À¤Âå - Alexa¡¢¥»¥ó¥µ¡¼ÅëºÜ¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Echo Pop (¥¨¥³¡¼¥Ý¥Ã¥×) - ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ with Alexa¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Echo (¥¨¥³¡¼) Âè4À¤Âå - ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼with Alexa - ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É&¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ï¥Ö¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Echo Dot with clock (¥¨¥³¡¼¥É¥Ã¥È¥¦¥£¥º¥¯¥í¥Ã¥¯) Âè5À¤Âå - »þ·×ÉÕ¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ with Alexa¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Echo Studio (¥¨¥³¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª) Echo»Ë¾åºÇ¹â²»¼Á¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼ with Dolby Atmos & Alexa¡Ã¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Echo Show 8 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼8) Âè2À¤Âå - HD¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ with Alexa¡¢13¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥á¥éÉÕ¤¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë
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Echo Show 5 (¥¨¥³¡¼¥·¥ç¡¼5) Âè3À¤Âå - ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ with Alexa¡¢2¥á¥¬¥Ô¥¯¥»¥ë¥«¥á¥éÉÕ¤¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¡¼¥Û¥ï¥¤¥È
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Fire Max 11 ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È - 11¥¤¥ó¥Á 2K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ 128GB (2023Ç¯È¯Çä)
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Ring Spotlight Cam Plus, Battery (¥ê¥ó¥° ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¥«¥à ¥×¥é¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë) ¥Ö¥é¥Ã¥¯ | ¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥ÈÉÕ¤²°³°¥«¥á¥é¡¢ÁÐÊý¸þ²»À¼¡¢ÅÅµå¿§LED
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Echo Auto (¥¨¥³¡¼¥ª¡¼¥È) Âè2À¤Âå ¡Ã¥¹¥Þ¥Û¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼Ö¤Ç¤âAlexa
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¡ÚAmazon¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÛRing Battery Doorbell Plus (¥ê¥ó¥° ¥É¥¢¥Ù¥ë¥×¥é¥¹ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë) | ¾å²¼º¸±¦150¡ë¤Î¥ï¥¤¥É¤Ê¥«¥á¥é»ëÌî³Ñ¡¢1536p HD+¥Ó¥Ç¥ª¡¢ÅÅ¸»¹©»öÉÔÍ×¤Ê¥¹¥Þ¥ÛÂÐ±þ¥É¥¢¥Û¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó
24,980±ß ¢ª 14,980±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
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AlexaÂÐ±þ²»À¼Ç§¼±¥ê¥â¥³¥ó Pro (2022Ç¯È¯Çä) | ÂÐ±þ¤¹¤ëÊÌÇä¤ê¤ÎFire TVËÜÂÎ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
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