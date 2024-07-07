[7.7 J3第20節](ロートF)

※18:00開始

主審:上田隆生

<出場メンバー>

[奈良クラブ]

先発

GK 1 岡田慎司

DF 4 伊勢渉

DF 5 鈴木大誠

DF 40 吉村弦

DF 49 下川陽太

MF 8 堀内颯人

MF 14 中島賢星

MF 20 國武勇斗

FW 15 パトリック・グスタフソン

FW 31 岡田優希

FW 43 田村亮介

控え

GK 96 マルク・ヴィト

DF 13 都並優太

DF 22 生駒稀生

MF 7 桑島良汰

MF 11 西田恵

MF 25 神垣陸

FW 17 百田真登

監督

フリアン

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 3 藤原拓也

DF 5 大嶋春樹

MF 7 菊谷篤資

MF 18 藤島樹騎也

MF 26 大越寛人

MF 33 橋本陸斗

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 9 萱沼優聖

控え

GK 21 高橋クリス

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 14 脇坂崚平

MF 23 道本大飛

MF 25 西山峻太

FW 32 松村航希

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

監督

倉貫一毅