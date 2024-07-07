奈良vsYS横浜 スタメン発表
[7.7 J3第20節](ロートF)
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 5 鈴木大誠
DF 40 吉村弦
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
FW 15 パトリック・グスタフソン
FW 31 岡田優希
FW 43 田村亮介
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
MF 7 桑島良汰
MF 11 西田恵
MF 25 神垣陸
FW 17 百田真登
監督
フリアン
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 26 大越寛人
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 14 脇坂崚平
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅
※18:00開始
主審:上田隆生
<出場メンバー>
[奈良クラブ]
先発
GK 1 岡田慎司
DF 4 伊勢渉
DF 5 鈴木大誠
DF 40 吉村弦
DF 49 下川陽太
MF 8 堀内颯人
MF 14 中島賢星
MF 20 國武勇斗
FW 15 パトリック・グスタフソン
FW 31 岡田優希
FW 43 田村亮介
控え
GK 96 マルク・ヴィト
DF 13 都並優太
DF 22 生駒稀生
MF 7 桑島良汰
MF 11 西田恵
FW 17 百田真登
監督
フリアン
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 18 藤島樹騎也
MF 26 大越寛人
MF 33 橋本陸斗
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 14 脇坂崚平
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
監督
倉貫一毅