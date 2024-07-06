JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¡¢ºßÍèÀþ¼ÖÎ¾¤ÎÁõÃÖ¡¦ÉôÉÊ¶¦ÄÌ²½¤ò¸¡Æ¤
JRÅìÆüËÜ¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢ºßÍèÀþ¼ÖÎ¾¤ÎÁõÃÖ¡¦ÉôÉÊ¶¦ÄÌ²½¤Î¸¡Æ¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Î¹µÒÍ¢Á÷ÎÌ¤äÏ«Æ¯À¸»º¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤êÅ´Æ»Í¢Á÷»ö¶È¤ò°Ý»ýÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢°ÂÄêÅª¤ÊÍ¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¤¤ë¡£
¼ÖÎ¾¤ÎÁõÃÖ¤äÉôÉÊ¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¡¢Ä´Ã£¤ÎÍÆ°×²½¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Í¢Á÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼ÖÎ¾À½Â¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤ÇÀß·×¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¡¢Àß·×µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸òÎ®¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÖÎ¾Àß·×Ê¬Ìî¤Ç²ñ¼Ò¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ò¤ÏËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎE7·Ï¤ÈW7·Ï¼ÖÎ¾¤Î¶¦Æ±Àß·×¤äÁê¸ßÄ¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¼ÖÎ¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¿·´´Àþ¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿µ»½Ñ¸¡Æ¤¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£