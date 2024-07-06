ÃæÆü¡¦ÇßÄÅ¹¸Âç¡¢¹­Åç¡¦ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ (C)Kyodo News

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÃæÆü¡Ý¹­Åç¡×

¡ã7·î6Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡¡12²óÀï¡ä

»î¹ç³«»Ï 14¡§00

Àè¹¶¡§¹­Åç¡¡¸å¹¶¡§ÃæÆü

¢¡ ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º

¡ÊÃæ¡Ë²¬ÎÓ

¡ÊÆó¡ËÅÄÃæ

¡Ê»°¡ËÊ¡±Ê

¡Êº¸¡ËºÙÀî

¡Ê±¦¡ËÈÄ»³

¡Ê°ì¡ËÀÐÀî¹·

¡ÊÊá¡Ë²ÃÆ£¾¢

¡ÊÍ·¡Ë¥í¥É¥ê¥²¥¹

¡ÊÅê¡ËÇßÄÅ

¢¡ ¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×

¡ÊÃæ¡Ë½©»³

¡ÊÍ·¡ËÌðÌî

¡Ê±¦¡ËÌî´Ö

¡Ê°ì¡ËºäÁÒ

¡Ê»°¡Ë¾®±à

¡Êº¸¡ËÆóËó

¡ÊÆó¡ËµÆÃÓ

¡ÊÊá¡ËÐòß·

¡ÊÅê¡ËÂçÀ¥ÎÉ