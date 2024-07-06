ÃæÅÄ¹ÀÆó¡¦»³ËÜæûÅÍ¤ÎÎ¾¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤òÈ´Å§¡£ÂÎÀ©¶¯²½¤Ç¡ÖÍ¥Ëá°ÍÂ¸¤Î¥Á¡¼¥à¡×¤ò¤É¤¦°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡ÚµÈ²¬½¡½ÅFD¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¢¡Û
¡¡¹ñÆâ¿ï°ì¤Î¡È20´§¡É³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¼¯Åç¤ÎÎëÌÚËþ¸µFD¡Ê¸½¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬2021Ç¯Ëö¤ËÂàÇ¤¤·¡¢22Ç¯¤«¤é¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¶¯²½ÉôÌç¤Î¤«¤¸¼è¤êÌò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀµÈ²¬½¡½ÅFD¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÈà¤Ï¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤ä»³¸ýÃÒ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¡£40ºÐ¤½¤³¤½¤³¤ÇÂçÌò¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê½Å°µ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é£²Ç¯´Ö¤Î¼¯Åç¤Ï¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼¡¢´äÀ¯Âç¼ù¡¢º£µ¨¤Ï¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤È»Ø´ø´±¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡µÈ²¬FD¤Ï¶ì¶¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤·¡¢¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢FD£±¿Í¤ÎÎÏ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¶¯²½ÂÎÀ©¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï¼¯Åç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¼¯Åç¤Ï2023Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ê¤É¤Ç¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀÐ¸¶Àµ¹¯»á¤ò¾·æÛ¡£º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢»³ËÜæûÅÍ¤È¤¤¤¦Î¾¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö£±Ç¯Á°¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¸½¾ì¤Î¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Ê¬£±¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¡¢É¾²Á¡¢Êä¶¯¤ä¸õÊä¼Ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Ëþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍÇ½¤ÊFD¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤â²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤¬ºò²Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢»³ËÜæûÅÍ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï»ä¤ÈÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢ÀÐ¸¶¤¬¶¯²½Ã´Åö¤È¤·¤ÆÎý½¬¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤Ë¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀìÌç¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÈà¤Î¸«¶Ë¤á¤¿Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÊä¶¯Áª¼ê¤ò¹Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÇËÜ¡ÊË®°ì¡Ë¤µ¤ó¤ÈµíÅç¡Ê¿¿Í¡¡Ë¤Î¿·Â´¥¹¥«¥¦¥È£²¿Í¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎËþ¤µ¤ó¤È¡¢Â¾¤Ë¤â¶¯²½´ÉÍýÃ´Åö¤¬·×£´Ì¾¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯²½Éô¤Ï¹ç·×11¿ÍÂÎÀ©¡£¤è¤¦¤ä¤¯½¼¼Â¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈ²¬FD¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡ÎëÌÚ¸µFD¤ÎÂàÇ¤Á°¤«¤é¡Ö¼¯Åç¤Ï¶¯²½ÉôÌç¤ËÁª¼êOB¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Íè¤ÎGM¡¦FD¸õÊä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¹äÏÓ¤«¤ÄÈóËÞ¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÈ²¬FD¤Ï10Ç¯°Ê¾å¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¤â¤È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼êOB¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¸½¾ì¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤À¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÍý²ò¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Æ°¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÂÎÀ©¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¹¥À®ÀÓ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤äÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¡£¤è¤ê¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤â¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æº£°ìÅÙ¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¶¯²½ÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ²¼¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Ìî³¤½®¤Î·êËä¤á¤À¤í¤¦¡£¼¯Åç¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤Ë¤âÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¼Æºê³Ù¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ¤¶¤½¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Ï¤ä³¤³°°ÜÀÒ¤Ï¥Þ¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ë°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢¼¡¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò³¤³°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¬¡Ø¤ª»î¤·¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î³¤½®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³¤½®¤È¤Ï³¤³°°ÜÀÒ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤â¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£Èà¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊä¶¯¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¸õÊä¤Ë¤Ï³Ù¤â¥é¥¤¥³¡Ê¥ß¥í¥µ¥ô¥ê¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ïº´Ìî¤ÎÇäµÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë»ñ¶â¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤ÎÍ¥Ëá°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¡£30Âå¤Î¼Æºê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿¢ÅÄ¤éÇ¯Ä¹¼Ô¤¿¤Á¤âÈ¯¿®ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¯Åç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¾®³Þ¸¶ËþÃË¤Î40ÈÖ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÍ¥Ëá¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄÉü³è¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ÈÀÕÇ¤´¶¡×¤¬¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òµÈ²¬FD¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ÖÍ¥Ëá¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¾¡¤Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀäÂç¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤äÇ»Ìî¡Ê¸ø¿Í¡Ë¤é¤¬¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥Ëá¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤È¶¦Í¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÆÃÄê¤Î¸Ä¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ¤¶¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¥Ëá¤Ï³Î¤«¤ËÆ¬È´¤±¤¿Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÈ²¬FD¤Ï¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î£¶·î30Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç¤ÏÍ¥ËáÉÔºß¤Î¹¶·â¤ò¤¦¤Þ¤¯¹½ÃÛ¤Ç¤¤º¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Ë£±¡Ý£³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÀ©¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë²¼¤ê¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢µ¯ÅÀ¤òºî¤ì¤ëÍ¥Ëá¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤¬¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¤³¤½¶¯²½ÉôÌç¤È¸½¾ì¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¨Âè£²²ó½ªÎ»¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤³¤«¤é£²Ç¯´Ö¤Î¼¯Åç¤Ï¥ì¥Í¡¦¥ô¥¡¥¤¥é¡¼¡¢´äÀ¯Âç¼ù¡¢º£µ¨¤Ï¥é¥ó¥³¡¦¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á¤È»Ø´ø´±¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¼¯Åç¤Ï2023Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ê¤É¤Ç¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÀÐ¸¶Àµ¹¯»á¤ò¾·æÛ¡£º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¤ÏÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢»³ËÜæûÅÍ¤È¤¤¤¦Î¾¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö£±Ç¯Á°¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¸½¾ì¤Î¶¯²½¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼«Ê¬£±¿Í¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤Î¾õ¶·ÇÄ°®¡¢É¾²Á¡¢Êä¶¯¤ä¸õÊä¼Ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Ëþ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÍÇ½¤ÊFD¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤â²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÀÐ¸¶¤¬ºò²Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢º£Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢»³ËÜæûÅÍ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï»ä¤ÈÃæÅÄ¹ÀÆó¡¢ÀÐ¸¶¤¬¶¯²½Ã´Åö¤È¤·¤ÆÎý½¬¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ËÜ¤Ë¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÀìÌç¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÈà¤Î¸«¶Ë¤á¤¿Áª¼ê¥ê¥¹¥È¤«¤éÊä¶¯Áª¼ê¤ò¹Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡²æ¡¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÇËÜ¡ÊË®°ì¡Ë¤µ¤ó¤ÈµíÅç¡Ê¿¿Í¡¡Ë¤Î¿·Â´¥¹¥«¥¦¥È£²¿Í¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎËþ¤µ¤ó¤È¡¢Â¾¤Ë¤â¶¯²½´ÉÍýÃ´Åö¤¬·×£´Ì¾¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯²½Éô¤Ï¹ç·×11¿ÍÂÎÀ©¡£¤è¤¦¤ä¤¯½¼¼Â¤·¤¿ÁÈ¿¥¤ÇÆ°¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÈ²¬FD¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤ÇÁª¼ê¤ò¸å²¡¤·¡ªJ¥ê¡¼¥°¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼ÆÃ½¸¡ª
¡¡ÎëÌÚ¸µFD¤ÎÂàÇ¤Á°¤«¤é¡Ö¼¯Åç¤Ï¶¯²½ÉôÌç¤ËÁª¼êOB¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾Íè¤ÎGM¡¦FD¸õÊä¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ»á¤¬¹äÏÓ¤«¤ÄÈóËÞ¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡¡µÈ²¬FD¤Ï10Ç¯°Ê¾å¡¢ÎëÌÚ»á¤Î¤â¤È¤Ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤Ù¤¯ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁª¼êOB¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¸½¾ì¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤À¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÍý²ò¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£Æ°¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ø¤¤ÆÂÎÀ©¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤Î¹¥À®ÀÓ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤äÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëþ¤µ¤ó¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¡£¤è¤ê¸·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤â¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¤Æº£°ìÅÙ¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¶¯²½ÉôÌç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ²¼¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê°Æ·ï¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´Ìî³¤½®¤Î·êËä¤á¤À¤í¤¦¡£¼¯Åç¤Î¾ì¹ç¡¢²áµî¤Ë¤âÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡¢¼Æºê³Ù¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï²ÃÂ®¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ¤¶¤½¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Ï¤ä³¤³°°ÜÀÒ¤Ï¥Þ¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áª¼ê¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ë°ÜÀÒ¶â¤òÆÀ¤Æ¡¢¼¡¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò³¤³°¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤¬¡Ø¤ª»î¤·¤Ç³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î³¤½®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é³¤½®¤È¤Ï³¤³°°ÜÀÒ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤â¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£Èà¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ç³Î¼Â¤Ë°ÜÀÒ¶â¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÊä¶¯¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¡¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¸õÊä¤Ë¤Ï³Ù¤â¥é¥¤¥³¡Ê¥ß¥í¥µ¥ô¥ê¥§¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢µÈ²¬FD¤Ïº´Ìî¤ÎÇäµÑ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë»ñ¶â¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢¾¡ÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤Ï¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚÍ¥Ëá¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤À¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤ÎÍ¥Ëá°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë°õ¾Ý¤À¡£¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ëÈà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤â¤Ê¤ªÀäÂç¤Ç¤¢¤ë¡£30Âå¤Î¼Æºê¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¿¢ÅÄ¤éÇ¯Ä¹¼Ô¤¿¤Á¤âÈ¯¿®ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼¯Åç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç¾®³Þ¸¶ËþÃË¤Î40ÈÖ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÍ¥Ëá¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾ï¾¡·³ÃÄÉü³è¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ÈÀÕÇ¤´¶¡×¤¬¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òµÈ²¬FD¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ÖÍ¥Ëá¤¬¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ¿Í¤Î¾¡¤Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤âÀäÂç¡£¤¿¤À¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤äÇ»Ìî¡Ê¸ø¿Í¡Ë¤é¤¬¥´¡¼¥ë¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¥Ëá¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏºòÇ¯¤è¤ê¤â¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£µ¨¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ý¥Ý¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤È¶¦Í¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÆÃÄê¤Î¸Ä¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÀï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ¤¶¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¥Ëá¤Ï³Î¤«¤ËÆ¬È´¤±¤¿Â¸ºß¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢ÎßÀÑ·Ù¹ð¤ä¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÍ¥¾¡¤ÏÆñ¤·¤¤¡£»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÈ²¬FD¤Ï¤³¤¦¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¶á¤Î£¶·î30Æü¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç¤ÏÍ¥ËáÉÔºß¤Î¹¶·â¤ò¤¦¤Þ¤¯¹½ÃÛ¤Ç¤¤º¡¢ºòµ¨²¦¼Ô¤Ë£±¡Ý£³¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÁ°Àþ¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÀ©¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥ó´Ö¤Ë²¼¤ê¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢µ¯ÅÀ¤òºî¤ì¤ëÍ¥Ëá¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¤¬¥Î¥Ã¥¥ó¥°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£º£¤³¤½¶¯²½ÉôÌç¤È¸½¾ì¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢¨Âè£²²ó½ªÎ»¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë