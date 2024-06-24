「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展」の応募受付中…グランプリは賞金30万円 10月に受賞作品展も開催
第6回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展 グランプリ受賞作品 Ezo Red Fox＜作者＞洞筒雄太 ＜撮影地＞美瑛町
写真共有サイト「北海道ポイントランキング」で、「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展」の作品応募を受け付けている。締め切りは8月18日（日）。
北海道ポイントランキングは、「北海道の自然の美しさや北海道の動物や植物の魅力を写真を通して広く内外に発信することで、素晴らしい北海道を発見することを目的」とした企画。2018年の第1回から毎年、“年間グランプリ展”を開催している。
7回目となる今回は、2023年8月28日（月）～2024年8月18日（日）にかけて投稿された作品から、グランプリ1点、準グランプリ1点、優秀賞5点、入賞10点を選出。グランプリには賞金30万円が贈られる。
第6回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展 準グランプリ受賞作品 収穫／たか
審査員は、菅原一剛氏（写真家）、下休場千秋氏（NPO法人 ウォークラボ札幌 代表理事／元北海道大学観光学高等研究センター教授）、織作峰子氏（写真家）、福島晃氏（デジタルカメラマガジン編集長）の4名。
なお、10月26日（土）・10月27日（日）の2日間にコンテストの受賞作品展を開催する。応募作品の中から一次審査を通過した100作品程度を展示。グランプリなどの最終審査結果も、展示会場で発表するという。会場は札幌駅前通地下歩行空間 ドオリ HIROBA（地下大通ビッセ横）。
第6回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展の様子