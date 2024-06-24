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Treasury Sanctions Kaspersky Lab Leadership in Response to Continued Cybersecurity Risks | U.S. Department of the Treasury
US government sanctions Kaspersky executives | TechCrunch
https://techcrunch.com/2024/06/21/u-s-government-sanctions-kaspersky-executives/
US sanctions 12 Kaspersky Lab execs for working in Russian tech sector
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/us-sanctions-12-kaspersky-lab-execs-for-working-in-russian-tech-sector/
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by David Orban
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