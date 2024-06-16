Æü»º¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡ÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤¬¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸
Æü»º¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤ò¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤·È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢90¼þÇ¯µÇ°¼Ö¤Î¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é90th Anniversary¡×¤âÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é NISMO¡×¤Ï7·î¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ë¡£
Æü»º¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢2021Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£E13·¿¥Î¡¼¥È¤È´ðËÜ¹ü³Ê¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¶¦ÄÌ²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò¤è¤ê¥ï¥¤¥É²½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·º¹ÊÌ²½¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢E13·¿¥Î¡¼¥È¤ËÈæ¤Ù¾¯¤·Âç¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¼¼Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢4WD¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¸åÎØÂ¦¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê68㎰¡õ100Nm¤È¤¤¤¦¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁõÈ÷¡£ÆÈ¼«¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀãÆ»¤Ê¤É³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤¤Áö¤ê¤â¼Â¸½¤·¤¿¡£
E13·¿¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÁõÈ÷¤ä¼Á´¶¡£¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¡¢BOSE¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥×¥é¥¹¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÁõÈ÷¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
E13·¿¥Î¡¼¥È¤È¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é-¤ò¹ç»»¤·¤¿ÅÐÏ¿¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ç5°Ì¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¡£¹ñÆâÆü»º¤ÎÅÐÏ¿¼Ö¤Ç°ìÈÖÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥ºÃæÌó40¡ó¤òÀê¤á¡¢¹â³Û¼Ö¤Ê¤¬¤éÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâÆü»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼ý±×¤ÎÃì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤ØÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ò¸þ¾å¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸
Æü»º¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊÑ¹¹¤ÈÁõÈ÷Îà¤Î¸þ¾å¤¬¥á¥¤¥ó¤À¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ë¿·»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëV¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥ê¥ë¤ò¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×²¼¤Þ¤Ç¥ï¥¤¥É¤Ë¹¤²¡¢Ç÷ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×²¼¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÈÆ±¿§¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò»Ü¤·¡¢Àè¿Ê´¶¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¤¥ó¥°·Á¾õ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¡¢e-POWER¤Î½ÓÉÒ¤ÊÁö¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤â¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸÷¤È±Æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹°Ü¤í¤¤¤¬Èþ¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢¥â¥À¥ó¤ÇÀè¿Ê´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤ÎÉ÷¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¹¥à¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¹â¤¤¶õÎÏÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¤Î·ÚÎÌ²½¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ì¥¤¥Ã¥·¥å¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç·¿¼íÎÄ¸¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÆâÁõ¿§¡Ö¥ï¥¤¥Þ¥é¥Ê¡¼¡×¤òÄÉ²Ã¡£¼ÖÌ¾¤Î¡Ö¥ª¡¼¥é¡ÊAURA¡Ë¡×¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÈA¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥â¥Î¥°¥é¥àÊÁ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¿¥Êª¤È¹çÈé¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¥·¡¼¥ÈÃÏ¤òºÎÍÑ¡£¹âµé´¶¤¢¤ëÉ÷¹ç¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¿§¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤Ê¿§Ì£¤ÎÌÚÌÜÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¢¥É¥¢¥È¥ê¥à¥¯¥í¥¹¤òÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¿§Ì£¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¿¼¤¤¿¹¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿·¿§¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿2¥È¡¼¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢5¼ïÎà¤Î2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È8¼ïÎà¤Î¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁõÈ÷¤È»È¤¤¾¡¼ê¤Î¸þ¾å¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤º¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤¿¡£¥ê¥Õ¥¿¡¼¤ä¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÄ´À°Éý¤ò¹¤²¡¢¤è¤êÉý¤Î¹¤¤ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¥Ù¥¹¥È¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»È¤¤¾¡¼êÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍÆÎÌ¤ò³ÈÂç¡£¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å²¼2ÃÊ¤Ë»ÅÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¤«¤µ¤Ð¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¡¢ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸åÀÊ¤ÎUSBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¤Ë¥¿¥¤¥×C¤òºÎÍÑ¡£Ìë´Ö¤Ç¤âº¹¤·¹þ¤ß°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸å¡¢¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢G¥°¥ì¡¼¥É¤Ç2,779,700±ß¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó8Ëü±ß¤Î²Á³Ê¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤ä¡¢ÁõÈ÷¸þ¾å¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢µöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¡£
¡Ö90th Anniversary¡×¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤äÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆü»ºÆÈ¼«³«È¯¤Î¥·¡¼¥ÈÁÇºà ¡Ö¥Æ¡¼¥é¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤ä¡¢ ¥«¥Ã¥Ñ¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡¢ÀìÍÑ17¥¤¥ó¥Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£¤è¤ê°ìÁØ¾å¼Á¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ÅÍÍ¤È¤·¤¿¡£
Æü»º¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤ÎÁª¤ÓÊý
¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¼Â¼Á1¥°¥ì¡¼¥É¡£¤Þ¤º¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëG¡£¤³¤ÎG¤ËËÜ³×¥·¡¼¥È¤òÁõÈ÷¤·¤¿G¥ì¥¶¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀßÄê¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢ÅÅÆ°4WD¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤ÏFF¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë¤«¡¢4WD¤«¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤¬¼Â¼Á1¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Àè¹Ô¼Ö¤Ë¼ÖÀþ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÁ´¼ÖÂ®¤ÇÄÉ½¾Áö¹Ô¤Ç¤¤ë¥×¥í¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤µ¤¨¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¾¯¡¹ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¤ÏÌó42Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥°¥ì¡¼¥É¤ÎG¤Ç¤â¡¢Ìó320Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¾å¼Á´¶¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯
¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡ÊAUTECH¡Ë¡×¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¶¦ÄÌ¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤ë¥É¥Ã¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¡¢Äã½Å¿´¤È¥ï¥¤¥É¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥á¥¿¥ëÄ´¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ÎÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Õ¥©¥ë¥à¤ò¥À¡¼¥¯¶âÂ°Ä´ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¾ÅÆî¡¦³ý¥öºê¤Î³¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢³¤¤ò¿Ê¤à¥Ü¡¼¥È¤Î¸åÊý¤ËÀ¸¤¸¤ëÇÈ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ö¹ÒÀ×ÇÈ¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼LED¤âÁõÈ÷¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é ¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯´ðÄ´¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¡¢¾å¼Á¤ÊËÜ³×¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥·¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÌÚÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¹âµéºà¡¢»çÃÉ¡Ê¥·¥¿¥ó¡Ë¤ÎÊÁ¤Ë¡¢¸÷¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ö¥ë¡¼¤Ë¸÷¤ë¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤ò»Ü¤·¤¿ÀìÍÑ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î°ìÉô¤ä¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤ËºÎÍÑ¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£¡¼¥ëÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥ª¡¼¥í¥é¥Õ¥ì¥¢¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ë¡¼¥Õ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2¥È¡¼¥ó¤ò¡Ö¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¡×ÀìÍÑ¥«¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£Á´8¿§¤Î¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é¡Ö½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È¡×¤âÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü»º¥Î¡¼¥È vs Æü»º¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é Å°ÄìÈæ³Ó
Æü»º¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é ¥Ë¥¹¥â¡ÊNISMO¡Ë»î¾èµ¡¦É¾²Á
Æü»º¥Î¡¼¥È ¥ª¡¼¥é ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×»î¾èµ¡¦É¾²Á
Æü»º¥Î¡¼¥Èe-POWER¡¡¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É
Æü»º¥Î¡¼¥Èe-POWER vs ¥Û¥ó¥À ¥Õ¥£¥Ã¥Èe:HEVÅ°ÄìÈæ³Ó¡ª
¥È¥è¥¿ ¥¢¥¯¥¢ VS Æü»º¥Î¡¼¥Èe-POWERÈæ³ÓÉ¾²Á
Æü»º¥Î¡¼¥È¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
Æü»º¥Î¡¼¥È¥ª¡¼¥é¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦G ¡¡2,779,700±ß
¡¦G leather edition ¡¡2,869,900±ß
¡¦G 90¼þÇ¯µÇ°¼Ö ¡¡2,889,700±ß
¡¦G FOUR ¡¡3,061,300±ß
¡¦G FOUR leather edition ¡¡3,151,500±ß
¡¦G FOUR 90¼þÇ¯µÇ°¼Ö ¡¡3,171,300±ß
¡¦AUTECH ¡¡ 2WD¡¡3,050,300±ß/4WD¡¡3,331,900±ß
¡¦½õ¼êÀÊ²óÅ¾¥·¡¼¥È ¡¡2WD¡¡2,889,700±ß/4WD¡¡3,171,300±ß