¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É Âë¡¦ºûÀîµÈ¹¯¤¬¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡ªÃ«Âô·ò°ì»á¡ÖÌøÅÄ¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ê¤ã¸«¤Æ³Ð¤¨¤Þ¤¹¤è¡×
¢¡ ¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼ÔÆÃÍ¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¡Ë¤Ë6¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£¸òÎ®ÀïÀ®ÀÓ¤â12¾¡5ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤Î³ÚÅ·¤ÈÊÂ¤Ó¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Çµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎºûÀîµÈ¹¯¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¡Ö8ÈÖ¡¦±¦Íã¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºûÀî¤Ï5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ºå¿À¡¦ÀèÈ¯¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£´ò¤·¤¤¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÅìÉÍµð¤¬¡Ö°ì½Ö¡¢ÌøÅÄ¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ºûÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥Ë¥«¥ß¤Ê¤¬¤éÊÖÅú¤·¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºûÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾Íè¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç·¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÌøÅÄÍª´ô¤¬¡Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ê¤ã¸«¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ¡¢È¿¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼ÔÆÃÍ¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌøÅÄ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅìÉÍ¤¬¡ØÌøÅÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºûÀî¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï15Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¡Ë¤Ë6¡Ý2¤Ç¾¡Íø¡£¸òÎ®ÀïÀ®ÀÓ¤â12¾¡5ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤Î³ÚÅ·¤ÈÊÂ¤Ó¡¢µÕÅ¾Í¥¾¡¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Çµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¹âÂ´4Ç¯ÌÜ¤ÎºûÀîµÈ¹¯¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¡Ö8ÈÖ¡¦±¦Íã¼ê¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºûÀî¤Ï5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ºå¿À¡¦ÀèÈ¯¤Î¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¡¢ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ø°ìÄ¾Àþ¡£´ò¤·¤¤¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºûÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾Íè¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂç·¿¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ÊÌøÅÄÍª´ô¤¬¡Ë¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤ê¤ã¸«¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³Ð¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼´Â¤ËÂÎ½Å¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤Æ¡¢È¿¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¼ÔÆÃÍ¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌøÅÄ¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÅìÉÍ¤¬¡ØÌøÅÄ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºûÀî¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤ó¤«¤Ï¤â¤¦ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£´ÆÆÄ¤¬»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù