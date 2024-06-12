大岩ジャパン、アメリカ戦のスタメン発表！ パリ五輪に向けた貴重な強化マッチに荒木、西尾、藤田らが先発
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地６月11日、国際親善試合でU-23アメリカ代表と敵地で戦う。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
７日にも非公開でアメリカと対戦している大岩ジャパン。今夏のパリ五輪を見据えた貴重な強化マッチに臨む先発11人は以下のとおりだ。
【PHOTO】国際親善試合でU-23アメリカ代表と戦うU-23日本代表招集メンバーを一挙紹介！
GK
１ 小久保玲央ブライアン
DF
２ 半田陸
３ 西尾隆矢
21 大畑歩夢
22 高井幸大
MF
７ 山本理仁
８ 藤田譲瑠チマ
14 三戸舜介
18 斉藤光毅
FW
９ 藤尾翔太
13 荒木遼太郎
控えメンバー）
GK
12 野澤大志ブランドン
23 鈴木彩艶
DF
４ 関根大輝
５ チェイス・アンリ
15 鈴木海音
16 内野貴史
MF
６ 川粼颯太
10 佐藤恵允
11 佐野航大
17 松木玖生
20 平河悠
25 松村優太
FW
19 細谷真大
本大会のメンバーは18人。熾烈なサバイバルで誰がアピールできるか。試合はカンザスシティのチルドレンズ・マーシー・パークで開催。日本時間で12日の９時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
７日にも非公開でアメリカと対戦している大岩ジャパン。今夏のパリ五輪を見据えた貴重な強化マッチに臨む先発11人は以下のとおりだ。
【PHOTO】国際親善試合でU-23アメリカ代表と戦うU-23日本代表招集メンバーを一挙紹介！
GK
１ 小久保玲央ブライアン
DF
２ 半田陸
３ 西尾隆矢
21 大畑歩夢
22 高井幸大
７ 山本理仁
８ 藤田譲瑠チマ
14 三戸舜介
18 斉藤光毅
FW
９ 藤尾翔太
13 荒木遼太郎
控えメンバー）
GK
12 野澤大志ブランドン
23 鈴木彩艶
DF
４ 関根大輝
５ チェイス・アンリ
15 鈴木海音
16 内野貴史
MF
６ 川粼颯太
10 佐藤恵允
11 佐野航大
17 松木玖生
20 平河悠
25 松村優太
FW
19 細谷真大
本大会のメンバーは18人。熾烈なサバイバルで誰がアピールできるか。試合はカンザスシティのチルドレンズ・マーシー・パークで開催。日本時間で12日の９時５分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部