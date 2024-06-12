アメリカ戦に臨む大岩Jのスタメンが発表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地６月11日、国際親善試合でU-23アメリカ代表と敵地で戦う。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。

　７日にも非公開でアメリカと対戦している大岩ジャパン。今夏のパリ五輪を見据えた貴重な強化マッチに臨む先発11人は以下のとおりだ。
【PHOTO】国際親善試合でU-23アメリカ代表と戦うU-23日本代表招集メンバーを一挙紹介！
GK
１ 小久保玲央ブライアン

DF
２ 半田陸 
３ 西尾隆矢 
21 大畑歩夢 
22 高井幸大 

MF
７ 山本理仁 
８ 藤田譲瑠チマ
14 三戸舜介 
18 斉藤光毅 

FW
９ 藤尾翔太 
13 荒木遼太郎 

控えメンバー）
GK
12 野澤大志ブランドン
23 鈴木彩艶

DF
４ 関根大輝 
チェイス・アンリ
15 鈴木海音 
16 内野貴史

MF
６ 川粼颯太
10 佐藤恵允 
11 佐野航大 
17 松木玖生 
20 平河悠
25 松村優太 

FW
19 細谷真大 

　本大会のメンバーは18人。熾烈なサバイバルで誰がアピールできるか。試合はカンザスシティのチルドレンズ・マーシー・パークで開催。日本時間で12日の９時５分にキックオフ予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

 