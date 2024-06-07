キャリア別に集計 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/6/7
「BCNランキング」2024年5月27日から6月2日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
6位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）
2位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
3位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 7a(NTT docomo)（Google）
8位 Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）
9位 moto g24（Motorola Mobility）
10位 AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。