¥¬¡¼¥·¡¼¤¬Íî¸ì²ÈÅ¾¿È¤òÀë¸À¡Ö²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ò¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡× ¹âºÂÌ¾¤âÅÅ·âÈ¯É½¡ª
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¡ÊÅìÃ«µÁÏÂ¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤é£±Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¸¸Åß¼ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¤È¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££³·î¤ËÄ¨Ìò£³Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½£µÇ¯¤ÎÈ½·è¤¬½Ð¤Æ¤«¤é½é¤È¤Ê¤ëÉ½ÉñÂæ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÄÅ·¤ÎÍî¸ì²È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï£²Ç¯Á°¤Ë·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇË½Ïª¤·¡¢°ìÌö¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤ì¡¢»²±¡Áª¤ÇÅöÁª¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î°½Ìî¹ä¤é¤«¤é·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÂÚºßÀè¤Î¥É¥Ð¥¤¤«¤é»ö¼Â¾å¤Î¶¯À©µ¢¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂáÊá¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È£Ó£Î£Ó¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔ¾Ê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÌ±Æ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¹¹ÔÍ±Í½¤Î¿È¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯´õË¾¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎÈ¯µë¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£¹ñÆâ¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤Ç»×°Æ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢£µ·î¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÎÉü³è¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î³«Àß¤âÍ½¹ð¤·¡¢à¥¬¥ë¡¼á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç´î¤Ó¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇàÉû¶Èá¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëàËÜ¶Èá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éº£¸å¤ò¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¡Ê¥¬¡¼¥·¡¼¡Ë¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÏÃ½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ÎÍî¸ì²È¤Ø¤ÎÆ»¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦Ë½Ïª¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡££Ó£Î£Ó¤â»Å»ö¤Î°ì¼êÃÊ¤Ç¡¢¡ÊÍî¸ì²È¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ë¥ª¥ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ò¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ì¾Á°¤â¡ØÅì¾ÐÄâ¡Ê¤È¤¦¤·¤ç¤¦¤Æ¤¤¡Ë¥¬¡¼¥·¡¼¡Ù¡£ÅìÀ¾ÆîËÌ¤Ï¡ØÅì¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¥×¥é¥¹Ì¾Á°¤Î°ìÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¾Ð¡Ù¤Ç¾Ð¤¤¤È¹¬Ê¡¡£¿·¤·¤¤ÂÀÍÛ¤¬¾º¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Ë¹¬Ê¡¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤Ä¤±¤¿¡×¤È¹âºÂÌ¾¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ï»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢½¤¹Ô¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö¡Ê¤¢¤ëÍî¸ì²È¤«¤é¡Ë¤â¤¦Åì¤µ¤ó¤°¤é¤¤¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿Í¤Î´ÇÈÄ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç´ÇÈÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÁÏºîÍî¸ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£´óÀÊ¤È¤«¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤Ï£±£°·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¸þ¤±¡¢Æü¡¹¥Í¥¿¤ÎºîÀ®¤äÊÙ¶¯¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤äÃæ¹ñ¸ì¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ëÍî¸ì²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÌ§ÎØ»á¤â¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦·Ý¤Î¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤âÇï¼ê³å¤µ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥·¡¼¤Ï¡Ö¥¬¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃã²½¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜµ¤¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢°ì²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤«¤éË½Ïª·Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¢»²±¡µÄ°÷¤«¤é½üÌ¾¡¢ÂáÊá¡Ä¤ÈÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷ÌÀ¤È¤·¤Æº¹¤·¹þ¤ó¤ÀÍî¸ì²È¤Ø¤ÎÆ»¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÅ·¿¦¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£