U-23日本代表、アメリカ遠征臨む25人を発表 パリ五輪メンバー選考前“ラスト”…斉藤光毅ら欧州組も招集
JFAが発表
大岩剛監督率いるU-23日本代表は5月30日、6月にアメリカ・カンザスシティで行われるU-23同国代表との2連戦（7日＝非公開／11日）のメンバー25人を発表した。
アメリカはパリ五輪出場国で、本大会メンバー発表前ラストの“サバイバル”の場となる。
大岩ジャパンは4月、5月に行われたアジア最終予選を兼ねたU-23アジアカップで見事優勝を勝ち取り、五輪切符を獲得。18人まで絞られる本大会のメンバー選考へ向けて、今回のアメリカ遠征は最後のアピールの場となる。
U-23アジア杯のメンバーを中心に、A代表の常連GK鈴木彩艶（シント＝トロイデン）が大岩ジャパンの遠征に参加。DFチェイス・アンリ（シュツットガルト）や、MF斉藤光毅、MF三戸舜介（ともにスパルタ・ロッテルダム）も招集された。MF佐野航大（NECナイメヘン）は初選出。また、U-23アジア杯でゴールを決めたMF山田楓喜（東京ヴェルディ）は選外となった。
U-23日本代表メンバーは以下の通り。
■GK
小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
鈴木彩艶（シント＝トロイデン／ベルギー）
野澤大志ブランドン（FC東京）
■DF
内野貴史（デュッセルドルフ／ドイツ）
大畑歩夢（浦和レッズ）
西尾隆矢（セレッソ大阪）
バングーナガンデ佳史扶（FC東京）
半田 陸（ガンバ大阪）
関根⼤輝（柏レイソル）
鈴木海音（ジュビロ磐田）
チェイス・アンリ（シュツットガルト／ドイツ）
高井幸大（川崎フロンターレ）
■MF
平川悠（FC町田ゼルビア）
松村優太（鹿島アントラーズ）
佐藤恵允（ブレーメン／ドイツ）
川粼颯太（京都サンガF.C.）
斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
山本理仁（シント＝トロイデン／ベルギー）
藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）
三戸俊介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
松木玖生（FC東京）
佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）
■FW
藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
細谷真大（柏レイソル）
荒木遼太郎（FC東京）
◆U-23日本代表今後の日程◆
6月7日 国際親善試合アメリカ戦（※非公開／アメリカ・カンザスシティ）
6月11日 国際親善アメリカ戦（アメリカ・カンザスシティ）
7月18日 国際親善フランス戦（フランス・トゥーロン）
7月25日 パリ五輪グループリーグ第1戦パラグアイ戦（フランス・ボルドー）
7月28日 パリ五輪グループリーグ第2戦マリ戦（フランス・ボルドー）
7月31日 パリ五輪グループリーグ第3戦イスラエル戦（フランス・ナント）（FOOTBALL ZONE編集部）