JFAが発表

大岩剛監督率いるU-23日本代表は5月30日、6月にアメリカ・カンザスシティで行われるU-23同国代表との2連戦（7日＝非公開／11日）のメンバー25人を発表した。

アメリカはパリ五輪出場国で、本大会メンバー発表前ラストの“サバイバル”の場となる。

大岩ジャパンは4月、5月に行われたアジア最終予選を兼ねたU-23アジアカップで見事優勝を勝ち取り、五輪切符を獲得。18人まで絞られる本大会のメンバー選考へ向けて、今回のアメリカ遠征は最後のアピールの場となる。

U-23アジア杯のメンバーを中心に、A代表の常連GK鈴木彩艶（シント＝トロイデン）が大岩ジャパンの遠征に参加。DFチェイス・アンリ（シュツットガルト）や、MF斉藤光毅、MF三戸舜介（ともにスパルタ・ロッテルダム）も招集された。MF佐野航大（NECナイメヘン）は初選出。また、U-23アジア杯でゴールを決めたMF山田楓喜（東京ヴェルディ）は選外となった。

U-23日本代表メンバーは以下の通り。

■GK

小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）

鈴木彩艶（シント＝トロイデン／ベルギー）

野澤大志ブランドン（FC東京）

■DF

内野貴史（デュッセルドルフ／ドイツ）

大畑歩夢（浦和レッズ）

西尾隆矢（セレッソ大阪）

バングーナガンデ佳史扶（FC東京）

半田 陸（ガンバ大阪）

関根⼤輝（柏レイソル）

鈴木海音（ジュビロ磐田）

チェイス・アンリ（シュツットガルト／ドイツ）

高井幸大（川崎フロンターレ）

■MF

平川悠（FC町田ゼルビア）

松村優太（鹿島アントラーズ）

佐藤恵允（ブレーメン／ドイツ）

川粼颯太（京都サンガF.C.）

斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

山本理仁（シント＝トロイデン／ベルギー）

藤田譲瑠チマ（シント＝トロイデン／ベルギー）

三戸俊介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）

松木玖生（FC東京）

佐野航大（NECナイメヘン／オランダ）

■FW

藤尾翔太（FC町田ゼルビア）

細谷真大（柏レイソル）

荒木遼太郎（FC東京）

◆U-23日本代表今後の日程◆

6月7日 国際親善試合アメリカ戦（※非公開／アメリカ・カンザスシティ）

6月11日 国際親善アメリカ戦（アメリカ・カンザスシティ）

7月18日 国際親善フランス戦（フランス・トゥーロン）

7月25日 パリ五輪グループリーグ第1戦パラグアイ戦（フランス・ボルドー）

7月28日 パリ五輪グループリーグ第2戦マリ戦（フランス・ボルドー）

7月31日 パリ五輪グループリーグ第3戦イスラエル戦（フランス・ナント）（FOOTBALL ZONE編集部）